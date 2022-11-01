满怀热忱 打造难忘的酒店事业

酒店业雇主正加强招聘，以应付本地旅游业的回弹。拥有良好的人际关系技巧与态度，而且充满热忱的求职者正是他们的对象。

疫后的新世界为新加坡酒店业翻开新的篇章，因而也需要更多新人才的加入。

新加坡酒店协会执行董事邢紫薇在《商业时报》今年8月份的报道中指出，过去两年来，新加坡酒店业劳动力缩减了25%至30%。现在，随着旅游业的回弹，来新的访客持续增加，市场上很需要各方面的旅游服务业人才。因此，她表示，这也促使各家酒店加紧招聘。

那，招聘者最喜欢什么样的员工呢？酒店业首选态度积极、掌握良好的人际关系技巧、处处以客的求职者。

看一看以下漫画，了解资历不是唯一的决定因素；酒店更重视的是怀抱热忱，有心服务他人的人员，加入这一行业让你在事业跑道上加速前进。

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寻找合适人才

酒店业需要什么样的理想人员？

新加坡劳动力发展局高级职业顾问李佳雯指出，态度决定一切。她说：“酒店业充满动力，以人为本。态度积极，乐意接受新挑战，喜欢与人合作互动的人选，是最适合不过的。”

其他关键特点包括：良好沟通技巧，尤其是面对宾客的职务，如礼宾部与宾客服务人员。此外，这一行业具不断变化的性质，员工也需要具有一定的灵活性与开放性。

她说：“像冠病疫情这样的环境因素，随时有可能发生，影响整个行业。因此，面对这类的未知因素，求职者需要随时保持灵活，并持开放心态，在有需要时学习新技能与知识。”

更重要的是，她表示，酒店业是为“宾客营造幸福的行业”。因此她指出：“员工必须乐意为宾客付出更多，以打造更愉快的住宿体验，这是非常重要的。”

投身酒店业 展开新事业

在考虑酒店业是否适合自己之前，李佳雯建议求职者先自我评估，通过职业价值观、兴趣、性格和技能（Values，Interests，Personality，Skills，简称VIPS），认清自己的职业志向。

价值观：寻找最符合自身价值观和工作需求的职业选项，如薪酬、工作与生活的平衡，或者工作上获得的肯定。

兴趣：如果你偏爱某种类型活动或职责，可按照兴趣配对合适的职务。这有助于增加事业满足感，提高工作表现。

性格：你是否细心周到，并具有团队精神？根据自己的性格配对工作环境，提高工作推动力。

技能：找出自己拥有哪些业界相关的特定技能，了解自己能够为哪些职务增值加分。

一旦确定了自己的VIPS，即可开始寻找工作。

首先，确保你的履历表和网上的个人档案是最新版本，同时列出职场需要的特定技能。李佳雯说：“许多雇主都在积极查看专业社交媒体平台，以及求职网站如劳动力发展局的职业前程配对网站（MyCareersFuture），以寻找理想人选。”

你可以利用相关资源如MyCareersFuture与就业与技能培训中心（e2i）的Tourism Careers Hub网站，查看酒店的各式各样职位的就业配对服务。她也建议参加职业展。其中，劳动力发展局就定期主办特定行业相关的线上和线下职业展，为求职者提供一个平台，接触潜在雇主，互相沟通和进行面试。

需要更多支援的话，劳动力发展局在求职的每一个阶段都是尽心尽力的好伙伴。李佳雯说：“我们的职业联系站（Careers Connect）和新心相连就业与技能中心（SGUnited Jobs and Skills Centres）的职业旅程大使或职业辅导员，能够在你的求职道路上提供专业咨询与指导。”

求职者也可以通过职业联系站，参与劳动力发展局的一系列活动与计划，从职业工作坊到交流活动、行业讲座、辅导计划，甚至专属的一对一职业指导。

此外，酒店专业人员转业计划（Career Conversion Programme for Hotel Professionals）也是另一个供求职者使用的资源，可协助中途转业的人员掌握新技能以便加入酒店业，这包括毫无相关经验的人士。这项计划包括员工的在职训练，并为雇主提供薪水支援。

新加坡旅游业预计在2023年至2024年之间可恢复到疫情前的水平，酒店业也迎来成熟成长时期，为初入职场的求职者和中途转业的人员带来诱人的机会。

富丽敦酒店集团区域总经理陈海洋认为，理想人心无关年龄、资历或能力，最重要的是必须拥有独特的特性。他深信：“加入酒店业，最终成为领袖的人，都有一个特性，就是发自内心为客人服务。”

“他们的真心诚意与卓越服务，为他们服务的酒店业务和自己的事业，打下成功的基础。”

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【本文由劳动力发展局呈献】