奥理会完成违纪调查 我国三涉毒泳手被罚款

我国三名泳将约瑟林、林香杞和张正伟在海外参加运动会时违反新加坡全国奥理会的协议，经由调查后有关当局对这三名运动员给予罚款处罚。其中约瑟林将被罚款1万元，林香杞和张正伟将分别罚款2800元和3200元。

新加坡全国奥理会星期一（10月31日）傍晚宣布，纪律委员会已经完成对约瑟林、林香杞和张正伟三名游泳运动员违纪问题的调查工作。

约瑟林、林香杞是在今年8月底，被揭露在海外吸食过大麻。约一个月后，张正伟也承认在海外服用受管制毒品。

我国奥运冠军约瑟林承认违反八条协议上的规定，包括饮酒、私自外出、违规使用毒品和药物，还有吸烟和赌博等。他被罚款1万元和给予有条件警告，若未来再被奥理会发现服用新加坡法律禁止的任何毒品或违反任何准则，两年内将被禁止参加所有大型赛事。

林香杞和张正伟则违反两条协议，两人分别罚款2800元和3200元。奥理会将把这些罚款捐赠给新加坡奥林匹克基金会（Singapore Olympic Foundation），以支持本地运动员和体育发展。

三人获重新发放 被冻结大赛奖金

全国奥理会在文告中称，三名运动员都充分配合调查，承认各自过失。文告也说：“全国奥理会高度重视运动员的行为准则，并对这些运动员所犯下的错误深表遗憾。他们受到了不同机构的惩罚，并承担了后果。我们也希望他们能从这次经历中吸取教训，成为更好的自己。”

此外，全国奥理会已经把稍早前冻结的“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme）奖金发放回给约瑟林、林香杞和张正伟三人。

三人在今年的东运会和共运会中都有出色表现，约瑟林在东运会男子100米蝶泳实现五连冠，获得1万3750元奖金；张正伟则在东运会赢下50米蝶泳和自由泳金牌，并在共运会50米蝶泳摘银，收获3万5000元奖金，是男选手中得到最多奖金者；林香杞则在东运会中夺下50米自由泳银牌，获得3750元奖金。

张正伟：事件已经翻篇 可去做更伟大更好的事了

对于记者的询问，约瑟林和林香杞都拒绝回应，张正伟周一（10月31日）在答复《海峡时报》询问时说：“（我）很高兴这件事已经翻篇，我可以去做更伟大、更好的事情了。”

随着全国奥理会的判罚出炉，我国游泳运动员涉毒案也画下了句点。