早报与商汤科技合作 让读者阅读体验更丰富多元

旧照片经超分辨率技术处理后更加清晰，漫画人物在增强实境的镜头下“动起来”，《联合早报》与中国人工智能创业公司商汤科技合作，借助创新科技为读者提供沉浸式的阅读内容。

除了为广大受众呈现更好的视觉效果，双方也会在为期一年的合作中，探讨将各项科技融入早报的线下活动，提供更多元丰富的体验。

新报业媒体华文媒体集团营运总编辑罗文燕（右一）和商汤科技国际战略伙伴关系部总监连慧伦（左一）在华文媒体集团社长李慧玲（右二）和商汤科技董事长兼首席执行官徐立博士（左二）的见证下，签署合作备忘录。双方下来一年里会探讨如何借助商汤科技的专业技术与知识，让《联合早报》的视觉内容更丰富，并将这些科技融入其他活动。（唐家鸿摄）

新报业媒体华文媒体集团营运总编辑罗文燕和商汤科技（SenseTime）国际战略伙伴关系部总监连慧伦，星期一（10月31日）在华文媒体集团社长李慧玲和商汤科技董事长兼首席执行官徐立博士的见证下，签署这项合作的备忘录。

通过合作，早报会使用商汤的“超分辨率”（Super Resolution）技术来加快处理照片，为摄影记者省下宝贵的时间。这项技术还能用来修复低质量的照片，例如早报的旧档案照。一些照片可追溯至1920年代，极具历史意义，经处理后只需几秒钟就能让画面焕然一新。

双方也会探讨如何借助增强和混合现实成像技术，为照片和漫画注入互动元素，让画面“动起来”。例如，只要将镜头对准飞禽公园的漫画，画面中的鸟儿就会挥动翅膀，变成活灵活现的动画。

通过讲座研讨会 与公众分享科技知识

早报和商汤会举办各类线下活动，包括开办训练营，让学生通讯员学习人工智能和编程等科技。双方也会通过讲座和研讨会，与公众分享有关这些创新科技的有趣知识。

一些年长者下来还可能有机会在华文媒体集团“陪你看报纸”活动上，与商汤研发的下棋机器人一决高下。

早报也在探讨使用结合脸部识别技术的系统，一旦镜头探测到公众的微笑，屏幕上的花朵就会绽放，在摄影展等活动可用来让访客投选喜爱的作品。

李慧玲指出，这次的合作可为早报的数码化旅程增添新能量。“以人工智能提升视觉内容，不仅让我们更好地适应和满足不断变化的媒体趋势，同时也塑造了全新的信息传递方式，让我们更好地为广大受众提供重要新闻内容。”

她提到，《联合早报》2023年迎来100周年纪念，这项合作将让早报以全新、创新的方式展示过去和现在的作品。

徐立说，商汤会运用自身的专业技术和知识，保护并弘扬早报的丰富文化资产、推动报纸的数码化进程。

“人工智能和媒体有无限可能和巨大潜力，我们希望携手《联合早报》共同引领新加坡地区传媒行业的数码化转型。”