千本中文版《飞虎情缘：何永道回忆录》送学校 先驱机师传奇人生将改编成漫画

谈及这本中文自传的意义，我国先驱机师何永道何永道说：“我对我的华族传统和文化根源感到自豪，中文版的回忆录对我意义重大，尤其是二战期间在中国发生的许多重大事件，都是我生命的转折点。”

记录我国先驱机师何永道在第二次世界大战经历的命运转折，以及他长达38年飞行生涯的华文自传《飞虎情缘：何永道回忆录》正式发布。书的部分内容将改编成漫画系列，明年刊登在中学生数码刊物《逗号》，出版社也会向所有中学和初级学院免费派发1000本书，让更多学生了解何永道的传奇人生。

何永道1920年出生于马来西亚怡保，后来成为飞虎队队员，曾在二战抗日活动担任轰炸机机师。二战结束后，他担任民航机师，为新加坡航空公司服务近30年。

由新报业媒体全资子公司焦点出版发行的《飞虎情缘：何永道回忆录》记录了何永道的人生经历和二战故事，也道出他与家人、战友和爱人等的情谊。中文版的自传由本地译者、华文媒体集团数码内容执行编导林琬绯翻译，英文原著由何永道与新加坡国立大学哲学系教职员沈耀发联合撰写，于2019年出版。

焦点出版编辑团队这次在中文版自传加入几张英文原著没有的照片。团队也特意在照片的说明，以何永道的视角叙述了他对照片中人物的感想和回忆。

谈及这本中文自传的意义，何永道说：“我对我的华族传统和文化根源感到自豪，中文版的回忆录对我意义重大，尤其是二战期间在中国发生的许多重大事件，都是我生命的转折点。”

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲星期一（10月31日）在这本新书的发布会上致辞时说，书中呈现的人和地方与时代的联系，让她深有感触。她认为，何永道的人生经历能为今天同样生活在纷乱大时代中的人们带来许多启发，也希望能让更多人有机会阅读这本书。

李慧玲也宣布，在V3集团执行主席沈财福的赞助下，他们将把1000本华文自传分发给各所中学和初级学院等教育机构。焦点出版也会同中学生数码双周刊《逗号》合作，把自传的部分内容改编成六集的漫画系列。本地中学生明年可在早报校园学习平台ZBSchools.sg阅读漫画。

她说：“我希望何永道的故事，可以在中文翻译本的基础上，用不同的形式先进入校园，让孩子们知道这么精彩刺激的人生来自一个新加坡人，新加坡人在大时代里也会有他们的角色。”

杨荣文：何永道故事是我国历史重要部分

为这本书写序的前外交部长杨荣文担任发布会主宾，他说，过去，我国曾以较狭隘的视角来看待新加坡的历史，认为那些与新加坡独立建国无关的都不属于历史的一部分。“何永道的故事是我国历史的一个重要部分......我希望不只新加坡人会阅读这本书，全世界的人也能看到他的故事。”

受邀出席发布会的新加坡航空公司机长郭豫铎说，何永道在新航一直深受众人敬仰。“何永道为新航做出很大的贡献，我们有必要把他的故事、对飞行的热忱，以及他这些年来积累的知识和经验保存下来。”

公众可从即日起在各大书局和ZShop集品店（https://zshop.zaobao.sg）购买《飞虎情缘：何永道回忆录》，书本售价为22元5角（不包括消费税）。