来自马国的张媛婷是广东人，在本地生活一段时间后，她发现福建话在这里非常普遍，便下决心学习。她从身边的人讲福建话的发音和意思记录下来，然后以插图方式放上社媒与人分享。

张媛婷（39岁，行销业）在日常生活中每听到一句陌生的福建话，便会把发音和意思记录下来，并制作成图文并茂的解说，在社交媒体平台Instagram上分享。

她的账号“say what say hokkien”如今积累超过30个生词，就如一个福建话迷你词典。除了记录学习过程，她也希望通过社交媒体启发更多人学习方言。

张媛婷其实是广东人，从小把她带大的外婆只会说广东话，她因此学了一口流利的广东话。“加上那时的电视台经常播放港剧，所以从小时候起，广东话便成为了我日常使用的语言。”

来自马来西亚的张媛婷在1990年代开始在新加坡读书。每天清晨4时摸黑起床，然后越过新柔长堤，赶在早上7时30分之前抵达学校，放学后又得越过长堤回家。

这个生活节奏从她小学一年级开始，到2001年她就读理工学院，才搬到新加坡居住。之后，她便在新加坡成家立业。

在本地生活一段时间后，她渐渐发现，福建话其实在这里非常普遍。“从咖啡店到超市，甚至在办公室里，福建话是让人感到十分亲切的方言，一些朋友也与父母用福建话交谈。我就是从身边的人所说的话开始学习。”

张媛婷说，方言是文化和身份认同的一部分，方言文化在年轻一代之中日渐式微确实十分可惜。“我就想通过社交媒体与大家分享我对方言的热爱，并跟大家一起学习，一起成长。”