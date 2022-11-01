以为送错移走外卖 酒店职员遭送餐员辱骂掌掴

外卖引起掴掌风波！酒店职员误以为有人送错餐，移走外卖后，怎料竟遭送餐员辱骂、掌掴。

这起事件发生在星期一（10月31日）早上8时55分，地点是东海岸一带安珀路的共享住宿酒店。酒店职员吴小姐（26岁）处理柜台的外卖，竟遭一名送餐员袭击和辱骂。

吴小姐受访时透露，她早上到酒店时，发现前台有一份咖啡和一包外卖，但酒店有明确规定，前台不能代收快递或外卖，住客必须让送货员直接送上门。

“前台位置小，加上食物可能变质等，我们都不代收。这里长期住客较多，之前都通过电邮和书信通知。”

由于担心是附近公寓居民点餐输入错误的定位，吴小姐因此把外卖放到门口地上。

“上周发生过几次，所以才放到门口，方便公寓居民领取。”

岂料，返回柜台时，吴小姐才发现一张手写字条，注明房号，于是折返拿回外卖，结果一名60多岁男子从附近的银色货车下来，怒气冲冲前来质问自己。

吴小姐试图解释，结果货车又下来两名女子，其中一名60多岁妇女朝她破口大骂，还掌掴了她。

“我当下很震惊，我说我会报警，对方还挑衅说：警察来了，我还是要打你。”

事后，吴小姐联系酒店经理和警方，当时男子已开车离开，两名女子留在酒店，直至警方到场。

警方证实接获通报，也告知了报案者可采取的法律途径。

完整报道，请翻阅2022年11月1日的《新明日报》。