不堪“顶罪羊”勒索 私召车司机自首

51岁女私召车司机收罚单，担心被吊牌影响生计，花万元请男友人找人“顶包”，岂料对方不断“勒索”，为了终止一切她决定自首。

被告林秀萍星期二（11月1日）早上承认粗心驾驶以及妨碍司法供证罪，被判坐牢四天、罚款2500元以及吊销各级执照15个月。

《新明日报》早前报道，2019年12月，被告在男性友人许洲成（45岁）的建议下，在他妻子名下的租车行租车。

他们夫妇俩和被告是朋友。被告接受许洲成的建议，租约是从2020年3月到今年4月。

前年5月16日中午，林秀萍涉粗心驾驶，为了超车而逆向行驶，结果险些酿车祸。

6月间，许洲成收到来自交警的罚单，罚金200元，还要扣六分。他截图发给被告，被告承认违规，却担心扣分后会被吊销执照，私召车工作会受影响。

两人商量后达成协议，即被告会找人“顶包”，并分期付给对方1万元。

接下来的日子，许洲成一直找不到人“顶包”，最后在妻子和林秀萍不知情的情况下，将自己妻子的身份资料提交给交警。

庭上揭露，被告在付清1万元后，许洲成还要更多，她已经没钱再给了，所以决定自首。

法官最终判被告坐牢四天、罚款2500元以及吊销各级执照15个月。（人名音译）

完整报道，请翻阅2022年11月1日的《新明日报》。