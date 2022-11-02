达成19项备忘录与协议 王瑞杰：实体会议为新中合作添动力

在北京实行动态清零的严格防疫政策之际，人们关注新中之间的航空连接何时完全恢复。王瑞杰在会后向记者透露，双方就此进行了良好讨论，并将继续合作，逐步和安全地将两国之间的每周航班恢复到疫情前水平。

中国国务院常务副总理韩正在冠病疫情后首次出访，第一站就是到新加坡主持新中双边合作联合委员会会议，这是双方恢复实体互动的重要里程碑，我国也期待在中国准备好时，逐步和安全地将两国间的航班恢复到疫前水平。

新中最高级别的年度双边合作机制——新中双边合作联合委员会（JCBC）时隔两年后恢复实体会议。会议星期二（11月1日）下午在四季酒店召开，由副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和韩正共同主持。

王瑞杰为会议致开场白时，形容今年的实体会议为两国合作带来新动力，韩正访新也是双方恢复实体互动的重要里程碑。

在北京实行动态清零的严格防疫政策之际，人们关注新中之间的航空连接何时完全恢复。尽管JCBC没有相关宣布，但王瑞杰在会后向记者透露，双方就此进行了良好讨论，并将继续合作，逐步和安全地将两国之间的每周航班恢复到疫情前水平。

王瑞杰致开场白时也祝贺中国共产党顺利召开第二十次全国代表大会（中共二十大），并说二十大为中国定下全面愿景，展示了中国领导人将中国建设为现代化社会主义国家的决心。他重申，一个良好融入国际体系的成功的中国，对中国和世界都有益处。

韩正致开场白时也表达了时隔三年能够再次面对面交流的喜悦。他说，他和王瑞杰都期待此次会议能带动两国合作在新的起点上取得新发展。

我国成为中国最大累计外资来源

韩正说，过去一年，面对全球疫情、安全与经济形势交织，中新关系始终保持良好发展势头。两国“一带一路”合作高质量地推进，特别是陆海新通道进入第五年，“发展势头很好”。

他也赞许新加坡主动对接中国区域发展战略，深度参与中国构建新发展格局，在地区国家中具标杆意义。

新加坡今年首次成为中国最大的累计外资来源，双边贸易额也有望突破1000亿美元（约1411亿新元）。双方也积极拓展数码经济和绿色发展合作。

我国今年派出13名政治职务担任者出席JCBC，其中包括11位内阁部长，约占内阁的一半。在座的还有我国驻中国大使吕德耀。中国方面，韩正率领12名中央政府官员从北京出发来新，中国驻新加坡大使孙海燕也参会。

中国代表团下午抵新后直奔四季酒店，先是进行新中双边会谈。约30分钟的会谈上，只有韩正和王瑞杰取下口罩并握手，其他新中代表继续戴着口罩，见面时相互挥手、作揖或合掌致意。

紧接着举行的JCBC会议，以及三个政府间合作项目的联合协调理事会会议上，同样只有两位副总理不戴口罩，其他人则在发言时才取下口罩。会议历时约两小时。

王瑞杰在会后记者会以英语形容会议硕果累累，新中两国达成19项谅解备忘录和合作协议，反映了双边合作的深度和广度不断扩大。

他之后以华语说，两国在六大合作领域和三个政府间合作项目取得重大进展。疫情期间，两国达成的双边合作与协定不减反增。

王瑞杰也对韩正作为JCBC中方主席，一直推进新中关系表示衷心感谢，“（韩正）是我们的好朋友，更是我们的坚定伙伴”。