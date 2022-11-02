黄循财：紧密合作应对国内外挑战 一流公共服务团队促成有效政府

作为第四代领导班子领军人的黄循财告诉公务员说：“请不要试图猜测部长的心意，或提出你认为我们会觉得政治方便的方案。相反的，要继续根据你的最佳专业判断，坦率地提出评估和看法。”

面对国内外局势的变化与挑战，新加坡要继续蓬勃发展，就须要有个有效的政府，能够迅速适应和应对新挑战，同时为未来做好规划与投资。我国的政治领导层获得一流的公共服务团队紧密支持，共同为新加坡人的广泛利益而努力，携手建设更美好的新加坡。

副总理兼财政部长黄循财星期二（11月1日）在公共服务领导常年典礼上致辞时，向在场约800名公务员说，政治领导与公共服务团队之间的紧密合作，是促成有效政府的关键。

作为第四代领导班子领军人的黄循财说，新加坡的政治竞争料日益激烈，人民行动党领导人不会假设能继续掌握领导权，因此会更努力赢得人民的信心与信任，证明治理能力。

他强调，政治领导人的决策总是以新加坡和新加坡人的利益为依归，政府在关键原则与价值观上绝不妥协，也不允许民粹主义政治、种族政治或金钱政治在新加坡生根。

换言之，政府会继续坦率面对那些不那么受欢迎，但有必要讨论和处理的课题，不会任由问题越滚越大。

他强调，公共服务人员的专业与客观意见，对于这类决策极其重要。“因此，请不要尝试猜测部长的心意，或提出你认为我们会觉得政治方便的方案。相反地，要继续根据你的最佳专业判断，坦率地提出评估和看法。”

作为抗疫跨部门工作小组的联合领导，黄循财见证了两者紧密合作的必要。抗疫过程中，工作小组必须应对瞬息万变的局势，但以国土危机执行小组为代表的公共服务人员提供了有力支持，不偏不倚地提出看法，给予工作小组权衡不同选项的信心。

建议公共服务团队 从三方面做出转变

为应对眼前的挑战与不确定因素，黄循财也建议公共服务团队从三方面做出转变。

首先，公共服务领导人须培养更敏锐的地缘政治本能。传统上，这落在外交政策与国防等官员的身上，但随着地缘政治竞争加剧，所有领导人都必须对世界秩序的新现实保持敏感。

我们也必须做好准备，应对可能引发的新冷战。这次美国和中国在经济上的相互依赖更为紧密，这可导致新冷战比第一场更危险。在竞争更激烈的地缘政治环境中，我国也必须预料到会有外部各方试图影响本地公众舆论，从而促使政府采取特定立场。

新加坡作为小而开放的经济，同时是贸易和金融国际枢纽，无法避开这些地缘政治压力。公共服务领导必须洞悉外部环境对自身工作的影响，以及新加坡面对的机遇和风险，与业界和民间有关各方合作应对。

其次，公共服务领导层必须具备更多元能力，除了继续栽培具政策能力的领导人，也需要擅长执行、了解数码方案等科技的领导人。黄循财希望公共服务署继续通过公共服务领导计划，以及能力框架等栽培领导人，也鼓励每名公共服务人员把握这类机会。

第三，公共服务人员必须继续加深与公众的交流。政治领导层会竭力了解人民的需求与担忧，帮助建立共识，公共服务人员也须在工作上更多与民众交流。

黄循财说，这正是推行“新加坡携手前进”运动的原因之一，但与人民的交流不应止步于此。“这必须作为公共服务工作的一部分进行下去。随着我们的议题日趋复杂，公共服务人员必须设法应对，不是单靠自己，往往是与有关各方合作。”

叶成昌：360度反馈制度化 让高级公务员了解自身表现

公务员首长叶成昌说：公共服务制定了领导能力框架，让领导人了解自身须建立的能力，也警示不利于领导效率的行为，例如拖延问题或逃避做出决策等。（卓祾祎摄）

为更好地栽培公共服务领导，公共服务部门近来把360度反馈的做法制度化，让领导人通过上下级和同级的反馈，了解自己的表现。

公务员首长叶成昌星期二（11月1日）在公共服务领导常年典礼上致辞时，阐述公共服务过去两年为推动领导力发展所作的改变。

所有常任秘书、副常任秘书和局长在2020年进行了首轮360度反馈，其他高层领导也正在逐步这么做，而且每两三年就会进行一次，确保收集最新反馈。

叶成昌说，这类反馈不仅有助个人培养领导力，也能评估领导团队成员之间的配合度，以及在能力上是否有所不足等。

在评估领导人方面，公共服务也不再专注于分析和知识水平、影响力与协作等考核质量，而是专注于能力（competencies）。他指出，能力是可展现的行为，而且可以刻意栽培。

为此，公共服务专门制定了领导能力框架，不仅让领导人了解自身须建立的能力，也警示不利于领导效率的行为，例如拖延问题或逃避做出决策等。

叶成昌也举例说明公共服务领导须同时掌握的双重能力，其一是在有效管理自己团队的同时，也管理好外部利益相关方，例如与其他机构的伙伴合作达成目标。

此外，公共服务建立了新的非正式支援网络，让领导人分享自身经验，任何人都能向他们讨教。

通过2013年推出的公共服务领导计划，更多人员得以在私人和民间领域汲取不同经验，例如今年有15人到凯德集团和电商平台ShopBack等实习。

叶成昌说，公共服务要更好地为新加坡和人民服务，须把领导力提升到新的高度。“我们须努力提高领导效率，以更好地启发、扶持、培养和激励所有官员。”