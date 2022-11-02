大巴窑六店屋集体出售 要价1586万元

大巴窑一组屋底层的六间店屋集体出售，求售价为1586万，尺价为1865元。附近业主透露，近日也有中介找上门，但不为所动。

大巴窑7巷第8座组屋底层的六间店屋集体求售，指示价为1586万。负责这六家店屋独家销售的是博纳产业（PropNex）旗下专注于各类店屋销售的Shophouse Collective。

根据Shophouse Collective提供的资料，六间店屋加总起来的面积为8501平方英尺，尺价为1865元。目前，店屋一楼的商业单位和二楼的住宅单位全部都已租出，而根据目前的租金计算，预估的租金回报率为3%。

目前六间店面的租户包括洗衣店、诊所、宠物美容店、补习中心等等。二楼住宅部分则可通过组屋电梯上去，因此买家也可将二楼部分另外租出。

其中四间可相连的店面面积为2972平方英尺，再加上另一间1506平方英尺的角头店面，买家可将这些店面打通成大型店面。只要获得相关许可，即可租给像超市这类需要较大面积的商家。有兴趣的买家必须在12月2日下午4时之前，提交购买意向书。

附近业主不为所动

《新明日报》记者星期三（11月2日）早上走访该组屋，询问其他店屋的业主是否已听闻邻近店屋求售之事。其中一名业主王女士透露，她十多年前买下店屋，目前楼上的单位已经出租，自己经营楼下店面做生意。她会不时接到房屋中介的电话，但她都拒绝卖店屋。

“现在这种老店屋很少了。老店屋不仅空间大还有厕所，如果我卖了，还要跟别人租店面做生意，不划算。”

完整报道，请翻阅2022年11月2日的《新明日报》。