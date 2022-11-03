考虑填补技能创前程补助 政府探讨为中年人提供更多培训津贴

教育部长陈振声说，处在职业生涯中期，尤其是四五十岁的雇员被裁退及面临长期失业的风险较高，需要更多辅助，以转入新行业。此外，我国会投入更多资源研究有效的成人培训教学法。

政府探讨进一步通过培训补助支持熟龄雇员的培训需要和费用，包括填补技能创前程培训补助，为这群得同时应付家庭和财务负担的工作者减轻培训开销。

与此同时，我国会投入更多资源研究有效的成人培训教学法，由成人学习学院集合大专学府和私立机构的专长，推动新教学法与科技发展。

教育部长陈振声星期三（11月2日）出席首届国际终身学习峰会时，勾勒我国打造终身学习体系的计划。他说，处在职业生涯中期，尤其是四五十岁的雇员被裁退及面临长期失业的风险较高，需要更多辅助，以转入新行业。

“他们也得应付家庭与财务开销，政府在探讨如何降低他们培训时所面对的高机会成本，鼓励他们参加更实质的培训，这有助他们掌握新技能或转行。”

陈振声举例，政府在考虑如何通过填补技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit），进一步降低人们须自付的培训费用。“我们也在研究其他国家的好例子。它们提供培训津贴，让人们可以接受更长时间的全日制培训，协助员工更快重返就业市场。”

政府2015年推出500元的技能创前程培训补助，协助所有年满25岁的新加坡公民抵消培训费用；2020年再宣布一次过填补500元补助。此外，40岁至60岁者获额外的500元，可用来报读职业过渡课程，这笔补助2025年底到期。

陈振声也鼓励人们重视并主动地规划个人的学习，利用技能创前程网站来获取信息，了解自己可能缺乏的技能。网站现有的技能护照（Skills Passport）供人们查阅本身的教育和培训证书。精深局也将改进网站内容，为人们提供更具针对性的建议，介绍合适的大专学府和培训机构课程。

成人学习学院将扩展为全国中心

陈振声指出，成人学员的背景、经验和技能各异，学习需求更多元，我国须投入更多资源发展有效的教学法。新跃社科大学属下的成人学习学院将扩大它作为培训中心的角色，发展为全国成人学习中心。

成人学习学院将集合本地大学、理工学院和私立机构已建立的专长，与业界紧密协作，在本地与国际研究的基础上推动新教学法。

成人学习学院已经与大学协作，研究成人学习的数码化策略，加强科技的应用，包括学习分析和扩增实境等技术。例如，成人学习学院、新加坡精深技能发展局和新加坡科技设计大学已签订备忘录，将打造结合线上线下学习的“混合课室”模式，方便学员更有效学习。

成人学习学院和精深局在联合文告中也说，作为全国成人学习中心，成人学习学院将通过几方面提升教育与培训素质，包括加强教育工作者的培训、推动创新工作并展开研究。

为期两天的国际终身学习峰会由精深局和成人学习学院联办，吸引了超过300名来自海内外的教育工作者和商界领袖等代表出席。