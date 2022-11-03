五业者得标经营 组屋电动车充电桩2025年增至1万2000个

本地今年新注册的电动车占所有新注册车辆的超过10％，注册率是去年的近三倍。到2025年底，全国近2000个组屋停车场会设有至少1万2000个充电桩，这些设备将由五家业者负责安装和经营。

交通部长易华仁星期三（11月2日）在新加坡国际交通大会暨展会开幕仪式致辞时说，电动车在本地取得强劲增长，今年新注册的电动车占所有新注册车辆超过10％，其中9月的注册率更达到19％。加上混合动力车，今年新注册的车辆近一半由更洁净能源驱动。

配合电动车的发展，陆路交通管理局积极扩大全国充电网络。当局和市区重建局去年委托业者安装和经营首批600多个充电桩，至今有超过六成已投入运作。

陆交局今年4月为另外1万2000个充电桩展开大型招标，并在星期三宣布将合约颁发给五家业者，即Charge+、由康福德高与法国能源集团ENGIE组成的联营公司、新加坡能源集团、蚬壳东方石油公司和洁净能源科技公司Zeco组成的联营公司，以及SMRT旗下的腾越流动（Strides Mobility）与杨忠礼西拉雅能源公司（YTL PowerSeraya）、Yes Energy及Airetec组成的财团。

业者经营期限为10年 充电收费日后公布

陆交局共收到11家业者的竞标书，最后根据经营模式、特许经营费（concession fee）和充电收费等因素选出五家经营者。当局将全国划分为五大地区，并将每区的配套颁发给两家业者，以加强充电网络的弹性。

每个配套涵盖的停车场数量相同，经营期限为10年。按照计划，到2025年，每个组屋停车场将有至少三个充电桩。易华仁指出，到时所有组屋市镇会为电动车做好准备，避免电动车不够电或找不到充电桩。

充电收入会由经营者收取，但它们须向政府支付每千瓦时（kWh）介于0.10元至0.21元的特许经营费。业者会在日后公布收费详情。目前市面上的充电费每千瓦时约4角至5角。

康福德高ENGIE下来会在西部和北部的387个停车场安装4500多个充电桩。总经理周文兴说，公司已在积极招聘人手，希望将现有员工人数增加超过一倍。“我们经营充电桩已有一年多的经验，并调整了流程，也有信心确保新的充电设备及时投入运作。”

Charge+则已在全国安装600多个充电桩，下来会在西部和中部安装经营另外约4000个充电桩。公司也是去年获颁首批充电桩合约的其中一家业者。

Charge+总裁吴自强说：“有了第一次合约的经验，我们希望下来安装的充电桩会更快启用，帮助公司实现到2030年安装至少1万个充电桩的目标。”

腾越财团负责在中部和东部的378个停车场安装和经营4300多个充电桩。蚬壳则会在北部和东北部的415个停车场各安装至少三到六个7.4千瓦的充电桩。新能源会负责东北和东部的停车场。