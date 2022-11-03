新中持续加强合作扩大新领域发展

李总理指出，韩正的来访彰显了两国保持高层互动的决心,“我期待在不久后访问中国，与中国的新领导层建立联系，并与老朋友们更新联系。”

我国总理李显龙星期三（11月2日）与来访的中国国务院常务副总理韩正会晤，强调新加坡希望中美关系能稳定下来，双方保持沟通渠道开放。

韩正是在星期二抵达我国，出席第18届新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）会议。他在会议结束后的隔天上午与国务资政兼国家安全统筹部长张志贤会谈，之后前往总统府分别拜会哈莉玛总统和李显龙总理。我国副总理兼财政部长黄循财则是在星期二晚间与韩正会谈。

李显龙总理在与韩正会晤后，在脸书贴文写到，他与韩正就区域和国际课题进行了富有成果的讨论，“我强调了新加坡希望中美关系能够稳定下来，双方保持沟通渠道开放。"

李总理也指出，韩正的来访彰显了两国保持高层互动的决心,“我期待在不久后访问中国，与中国的新领导层建立联系，并与老朋友们更新联系。”

根据外交部文告，在两国领导人的会见中，双方重申了两国极佳的联系，即使在疫情背景下，依然通过线上会议和双边访问保持了高层互动的势头。两国领导人也肯定，韩正以新加坡作为他在疫情暴发后出国访问的首站，就是新中两国逐步恢复更多人员往来的一个里程碑。

文告指出，两国领导人乐见新中在金融、贸易和投资等传统领域，以及在创新、数码经济和绿色发展等新兴领域进行不断扩展的广泛合作。这从第18届JCBC会议和相关联合协调理事会（JSC）会议的实质成果中可以看出。JCBC由我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和韩正共同主持。

哈莉玛总统（右）在总统府与中国国务院常务副总理韩正会晤，重申了新中两国长期以来的友好关系。（邝启聪摄）

哈莉玛总统、李显龙总理、黄循财副总理和张志贤国务资政也祝贺中国共产党在中国发展的重要节点上，成功召开了中共二十大。双方同意，两国依据各自的发展优先事项继续发展和加强双边合作，不仅会给两国，也会给更广泛的区域带来益处。

哈莉玛在会见韩正后，通过脸书贴文写到，新中两国应该继续保持良好的合作势头，利用现有的双边项目和平台，抓住数字时代的新机遇，创造可持续和包容性增长，提升人民的生活。

张志贤则在脸书贴文表示，很高兴迎接“老朋友”韩正再次访新。张志贤曾在2011年至2018年担任JCBC新方联合主席，两人上次见面是在2018年由新加坡主办的第14届JCBC会议。

韩正：中新保持良好关系 为地区和世界发展作出贡献

韩正那次访新时，曾在张志贤的陪同下，在雨中撑伞游新加坡河畔，并瞻仰竖立在河畔的邓小平纪念碑。

在星期三的会面中，张志贤赠送韩正两张当年拍摄的照片。张志贤形容，这些照片带来了美好回忆。

两人也就区域和国际发展，以及两国共同面对的老龄化、公共卫生和住房问题等挑战进行了良好讨论。

另据中国官媒新华社报道，韩正在同新方领导人会见时，首先转达中国国家主席习近平、总理李克强对哈莉玛总统、李显龙总理的亲切问候。

韩正也说，当前中新关系保持良好发展势头，不仅助力各自国家发展，也为地区和世界发展作出贡献。他说，中共二十大明确提出，要以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，发展是中共执政兴国的第一要务。中新两国关于现代化有很多共同语言，中方愿继续同新方深入合作、互学互鉴，推动两国现代化事业交融互促。

他也表示，要落实好两国领导人重要共识，促进中新关系百尺竿头更进一步，推动合作项目转型升级，打造高质量合作标杆，深入推进经济全球化和区域一体化，维护地区繁荣稳定。

中方欢迎新方积极响应全球发展倡议，期待双方将共识转化为行动，为地区发展注入强劲动力。

韩正星期三下午结束为期两天的新加坡行，返回中国。