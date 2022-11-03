鱼价今年已涨30％ 春节或比往年贵

农历新年或吃贵鱼！明年农历春节来得早，或遇天气反常导致供应少，本地鱼贩表示，今年鱼价比去年高至30％，来临春节鱼价料比往年更高。

尽管距离明年1月22日农历大年初一还有约三个月，但鉴于今年气候多变，一年一度的东北季风期没有如期而至，马来西亚鱼商日前告诉当地媒体，深海拖网渔船的出海次数从每周一次减少到每两周一次，甚至每月一次。彭亨深海渔民协会主席莫哈末尤斯里也表示，料不稳定天气将继续持续，海产价格随时飙升，华族最好现在就开始为农历新年囤货。

受访的本地鱼贩表示，目前已感受到海产供应有轻微减少，预计在大环境影响下如通货膨胀以及气候因素，今年鱼价比去年高出大约10％至30％。

位于大巴窑1巷巴刹的鱼贩陈树美（40岁）告诉《新明日报》，摊位有70％的鱼从马来西亚进口，大约一两周前就感觉海产品供应有所减少。

她认为，下来季候风可能会减少渔民出海捕鱼的次数，导致鱼供应量减少，再加上人力和运输等成本上扬，来临农历春节的鱼价料比往年更高，尤其是新年常见的斗鲳和午鱼。

在哥本峇鲁区的美华巴刹营业的鱼贩林先生（51岁）从马来西亚、泰国、菲律宾和越南等地进口海产品。

鱼贩：没顾客提前为春节囤货

“没有发现（顾客）提前为春节囤货，不过最近有感觉（鱼）货少了20％到30％……来临春节鱼价一定会（比往年）更高。如果到时供应商涨，我们也没有办法，只能有多少卖多少。”

他表示，巴刹售卖的鲜鱼很难囤货，只能走一步看一步。不过他认为，国人在经历“鸡肉禁口风波”之后已经更具韧性，更能理解并接受来自不同产地的鱼，也更能随机应变。

完整报道，请翻阅2022年11月3日的《新明日报》。