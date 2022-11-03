会馆主席载理事试菜 失控翻车一死二伤

潮安会馆主席黄锡海载两名理事去酒店试菜途中，汽车不知何故失控，导致车子打滑和翻转数圈，侧翻在路上，三人受困车中，被民防部队救出后送院，车祸酿一死二伤。

这起事故发生在星期二（11月1日）傍晚7时26分，地点在那森路（Nassim Rd）往东陵路。

潮安会馆主席、也是“黄亚细肉骨茶”的创办人黄锡海，目前留院观察。（左）本地为人熟知风水师金子龙目前也还在留院观察。（档案照）

当时开车的是黄锡海（86岁），他也是“黄亚细肉骨茶”创办人。他载着会馆理事黄铁汉（72岁）与副财政金子龙（75岁）前往乌节路一带的酒店试菜，为下周六（12日）潮安会馆举办第58周年庆晚宴做准备。

事发时，黄铁汉坐在前方乘客座位，而金子龙则坐在后座。三人被救出后，黄铁汉送院不治。

72岁的潮安会馆理事黄铁汉在车祸中去世。（受访者提供）

民防部队透露，当时三人受困在车里，民防人员使用了液压救援工具救出他们，并将三人送入陈笃生医院。警方受询时透露，肇事轿车相信自行打滑，86岁男司机与75岁男乘客清醒下送院，另一名72岁男乘客昏迷送院，在医院宣告身亡。调查仍在进行中。

黄锡海儿子黄明忠（28岁）受访说，如今父亲无碍，目前须医院观察，不知几时能出院。

据他了解，父亲驾车时失控，轿车翻转，他听闻父亲或当时撞到树侧翻，但有待确定。

黄锡海的外甥女（33岁）目前在医院陪同舅舅。据她了解，轿车失控后翻转几次，最后侧翻，舅舅的驾驶座位置刚好在地上，三人受困其中，无法动弹。

“相信是路人报警通知，民防部队前来将舅舅等人救出。”

还在留院的金子龙受访说，事发前一众理事共10人在会馆集合，分乘三辆车要去乌节酒店试菜，为下周六的周年庆晚宴做准备，主席开着马赛地轿车载他们，没想会发生车祸。

完整报道，请翻阅2022年11月03日的《新明日报》。