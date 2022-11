一个月内掌握传播方式 100天内研发快检法 我国启动新研究项目应对未知传染病

“流行病防备和应对研究项目”(PREPARE)由卫生部成立,目标是在下一场大流行病来袭前,提升我国的科研能力,以及做到快速把研究成果转化为有实质作用的抗疫利器,包括可以用来检测、应对和控制传染病的工具、方法和产品。

未来当新的传染病出现时,我国的目标是在一个月内掌握疾病传播的方式,并在100天内研发出快速检测法。为达成这些目标,卫生部正式启动了一项新的研究项目,吸取对抗冠病疫情的经验,为应对未知的“X传染病”做好准备。

政府在2020年底宣布的“流行病防备和应对研究项目”(Programme for Research in Epidemic Preparedness and Response,简称PREPARE),星期四(11月3日)正式推出。接下来五年,政府预计投入约1亿元支持这个全国研究项目。

研究范围涵盖五大领域,即数据分析及建立传染病和社会行为模型、环境传播机理与防控、诊断、研发疫苗和药物,以及拓展区域合作网络。

PREPARE将建设一套基础设施,一旦出现新的传染病时,能在一个月内掌握病原体的传播方式,协助政府制定有科学根据的防疫措施,避免像冠病疫情暴发初期时那样,因为全球没有足够的数据,导致科学家和政策制定者在戴口罩问题上难以取得共识。

研究项目主任由杜克—国大医学院新发传染病重点研究项目教授王林发担任,副主任是国家传染病中心的赖建文教授。研究项目的指导委员会则由卫生部医药服务总监麦锡威副教授领导。国家传染病中心会负责协调行政事务。

卫生部长王乙康星期四在推介仪式上致辞时说,我国在应对冠病疫情时所踏出的每一步,做的每一个决定,都是以科学证据和数据为根据。

“如今世界逐渐回归常轨,是时候反思科学和研究所扮演的角色,科研如何帮助我们应对疫情、涉及哪一些人,以及我们从中吸取了哪些经验。”

虽然我国在经历2003年的沙斯疫情后,设立国家传染病中心加强防疫机制,但是过去两年多的冠病疫情,显示现有的机制仍有不足之处。

王林发:

我国科研转换能力有待加强

王林发在参加专家讨论时说,本地2020年1月23日出现首起本土确诊病例,但是因为花了三天等待当局批准分离病毒,所以研究团队直到约一个星期后才完成病毒分离和排序。

他认为,虽然我国的科研水平很高,但是在转化能力,即把研究成果转化为具影响力的商品方面,还有待加强。PREPARE的作用之一,是为临床医生和私人业者搭起桥梁,先让大家彼此熟悉,一旦暴发疫情就能很快配对合作,发挥影响力。

针对目前的一些限制,PREPARE指导委员会联合主席陈祝全教授受访时说,PREPARE希望能改善研究人员面对的行政、法律和其他方面的局限。

陈祝全也是卫生科学长兼卫生部医疗护理转型署执行署长。他以数据共享举例说:“我们必须在研究速度和保护数据之间取得平衡,要找到折中的做法,最佳时机是在疫情尚未发生时。”

参与专家讨论的还有国家传染病中心主任梁玉心,以及国防科技研究院国防医药及环境研究学院署长(生物防御)陈玉燕博士。