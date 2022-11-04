裕廊图书馆地段料发展商住项目

其他拟议中的修改项目还包括，在裕廊镇大会堂路以南地区添五幅发展地段，以及在科学馆区域建造新道路。

裕廊湖区下个阶段的发展重点将在裕廊东地铁站以南地区，其中，裕廊区域图书馆所在地段会重新发展，料成为结合住宅与商业用途的项目。

市区重建局上月14日在网站上发布通告，拟议在最新的2019年发展总蓝图中，把裕廊区域图书馆坐落的地段，发展成一个在一楼设有商店的住宅项目。

国家图书馆管理局受询时，对于市建局有意重新发展裕廊区域图书馆所在地段表示知情。图管局正在制定替代图书馆的计划，详情待日后公布。

裕廊区域图书馆在1988年正式开幕，当时为裕廊东社区图书馆；后在2004年展开翻新工作，于当年6月重开成为本地第三座区域图书馆，总面积为1万2000平方米左右。

其他拟议中的修改项目还包括，在裕廊镇大会堂路以南地区添五幅发展地段，以及在科学馆区域建造新道路。

市建局受询时说，分别坐落在裕廊科学馆路10号和12号的法新学院（French-Singapore Institute）及德新学院（German-Singapore Institute）原址，也会重新发展。

科学馆的主要建筑不受拟建的道路影响，但停车场和科学馆在扩建时增设的建筑则会受到影响。

五幅发展地段中，一幅被划为商用地段，另四幅属于可供多用途发展的白色地段。

市建局指出，裕廊湖区内的土地被划为白色地段，是为了让发展商能更灵活地策划，在发展项目中结合办公、住宅、零售、酒店以及餐饮用途，以满足不断变化的经济与社会需求。

裕廊湖区内大多地段的面积介于1公顷至1.5公顷。为满足企业发展需求，一些地段面积较大，若有需要也可灵活分成数块较小的地。

市建局也说，裕廊湖区的发展蓝图在2008年公布后，裕廊地铁站周围区域已发展成蓬勃的商业枢纽，同时也出现大量的混合用途发展项目。

为了把裕廊湖区发展为市中心以外最大的混合用途商业区，当局在接下来15年到20年，将着重发展裕廊东地铁站以南地区，以及前为裕廊乡村俱乐部的地段。

当局将在日后公布取代裕廊区域图书馆的发展项目计划。