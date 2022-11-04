女子怀孕闹失踪 五亲友围殴负心汉两人坐牢

妹妹失踪，哥哥与家人亲友找上男友住家，对方不合作，又不愿为妹妹腹中骨肉负责，五人联手围殴男友，导致他肋骨骨折。

《新明日报》早前报道，蓄意伤人案发生在2020年9月一天晚上11时46分，地点是受害人洪伟文（20岁）位于宏茂桥3道的住家。

被告李俊豪（23岁）星期四（11月3日）承认一项蓄意伤人罪，所面对的另一项抵触冠病19（临时措施）（管制令）条例的罪名，则交由法官下判时一并考虑。

2020年9月6日晚上10时30分，被告、被告的干哥哥周云凯（30岁）、父亲李汉义（50岁）、母亲郑翠娥（49岁）以及被告妹妹的朋友黄洁仪（20岁），到妹妹男友洪伟文的家里寻找失踪的妹妹。

一群人追问妹妹下落，洪伟文不愿透露，黄洁仪便跟他要手机查看行踪，结果却发现裸照。

众人接着问洪伟文有关妹妹怀孕的事，他却不认账。

问了一个多小时，周云凯被洪伟文的态度激怒，一拳将他打倒在地。

被告和周云凯接着开始对他拳打脚踢，殴打过程超过15分钟。过程中，被告父亲也揍了两拳，母亲和黄洁仪也掌掴他数次，最终是父亲开口喊停，被告和周云凯才停手。

洪伟文后来通过缓刑官报警，在警方抵达后被送往邱德拔医院诊治。他身上多处淤青受伤，其中一根肋骨轻微骨折。（人名译音）

完整报道，请翻阅2022年11月4日的《新明日报》。