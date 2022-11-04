申请校园宿舍失败 国大交换生翘课到马国住12天

申请校园宿舍失败，在外租房又太贵，有国大交换生为了节省房租选择翘课到马来西亚住12天。国大发言人称，事前已通知交换生，不一定会被分配到校内宿舍。

《海峡时报》报道，来自英国华威大学（Warwick University）的罗伯克（22岁）是一名国际管理专业的学生，来本地国大交换期间，因未能分配到国大校内宿舍房间，朋友帮忙找了一间月租1100元的房间。但他预算透支，只好搬到牛车水的十人房宿舍。

国大校内宿舍的每月租金介于480至850元之间。罗伯克后来为了节省开销，决定到马国住12天，到11月的最后两的星期才回来新加坡。

罗伯克并非唯一拿不到校内宿舍，而面临住宿问题的国大交换生。15名来自西班牙、美国和英国等地的交换生都面临类似情况，他们申诉过程混乱，认为校方的沟通方式有问题，导致他们来交换期间面对预算不足的财务压力。

罗伯克说，国大在开学前一个月才通知他没有被分配到校内宿舍。

“当我想查看申请结果时，系统告诉我，我不是授权用户。我花了三天找支援小组帮忙，最终才得知我申请失败。”

国大发言人在受询时透露，自从边境开放后，国际交换生的数量已回归疫情前的数量，但未透露目前的具体数字。

发言人说：“虽然我们已为入境交换生分配了一定比例的校内宿舍，但国大校园的宿舍数量有限。”

她指出，国大已事先通知交换生，校方无法保障他们一定可以获得校内宿舍，他们应事前将校外住宿费用列入预算中。

尽管以上提醒也出现在国大交换生网站的一些资料中，但受影响学生称，没有收到校方直接说明此事，而当被告知可以申请校内住宿时，就以为一定会拿到。

完整报道，请翻阅2022年11月4日的《新明日报》。