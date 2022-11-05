成本 可及性 质量 王瑞杰：平衡医疗保健“铁三角”关键是创新

想在医疗保健的“铁三角”，即成本、可及性和质量之间取得良好平衡，关键在于创新。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期五（11月4日）在年度医疗保健创新中心（Centre for Healthcare Innovation）INNOVATE思想领袖论坛上，通过预录视频向超过500名海内外医疗保健领导致辞。

王瑞杰说，医疗保健要同时在以上三方面均达到令人满意的结果很难。随着人口迅速老龄化，我国面临劳动力有限，以及财政空间日益紧缩等限制增加。他坦言，医疗保健是他在担任财政部长时，让他夜不能寐的事情之一。

但他认为，克服“铁三角”的问题在于创新。“人类健康和潜力是我国研究计划的一大重点，但这不只是指研究和创新，同样重要的是把创新转化为影响。”这包括在系统、采用科技，以及建立工作场所文化方面的创新。

中小型与初创企业计划 吸引200多项创意提案

医疗保健创新中心在2020年推出中小型与初创企业计划（CHISEL）的合作平台，旨在加速采用与初创和中小型企业共同开发的医疗发明。

这个由淡马锡基金会和卫生部支持的合作平台，自去年展开年度全球创意挑战后，如今共获得200多项创意提案。

当中九个解决方案已通过公共医疗机构的严格评审，不久后会在各个公共医疗场所试用，比如协助病患在家中通过游戏等程序做上肢复健的便携式手臂复健器（H-Man），同时能把病患的表现和反馈无线传送给治疗师。

另一项目由陈笃生医院和本地医疗科技公司CoNEX携手研发的人工智能系统，可预测和预防病患下床时跌倒。

这套PreSAGE主要采用温度传感器来全天候监测，能发警报让医疗人员及时避免病患跌倒。此项目已在陈笃生医院的病房完成测试，并在黄廷芳医院和伊丽莎白诺维娜医院等护理设施使用。

提及远程医疗，王瑞杰也借机宣布将在明年初推出的“虚拟医疗保健创新中心生活实验室”，由中心、新保集团、国立健保集团、南大李光前医学院，以及杜克—新加坡国立大学医学院联合展开。

新实验室将促进虚拟实景和扩增实境在医疗教育上的创新、验证和实施。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生应邀出席论坛时也强调：“随着我们把重心从被动地照顾病患转变为主动预防个人生病，我们必须继续创新，创造一个更智能和健康的新加坡。”

仁慈医院获得最高卓越奖

普杰立为荣获今年全国保健创新与生产力奖（National HIP Medals）的医疗机构颁发奖状。

今年有近100项计划参加评选，当中八项在重新设计护理、自动化、资讯科技和机器人创新、劳动力转型，以及采用方面，表现优异。

仁慈医院获得最高卓越奖，得奖项目是可追踪和记录患者行动的智能围栏系统，帮助预防失智症患者跌倒。