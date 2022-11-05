盛港命案 女被告像“公主”

盛港骇人谋杀案，涉弑养父的31岁女儿星期六（11月5日）早上被控谋杀，或面对死刑。

《新明日报》星期五（4日）报道，命案发生在当天清晨5时许，地点是在盛港河谷通道第190A座组屋的15楼单位。死者是陈亚邦（67岁），遭养女陈秋燕（31岁）砍伤后，当场丧命。

警方星期五发文告指出，警员到场时发现一名67岁男子有多处伤势，一动也不动地倒卧在单位内，之后当场被医护人员宣告不治。死者的31岁女儿当场被捕。

被告陈秋燕因涉嫌触犯谋杀罪，星期六早上被控上法庭。

根据控状，她在11月3日晚上8时到隔天11月4日清晨5时25分之间，涉嫌在上述地点杀害一名67岁男子。若罪名成立，或将面对死刑。

被告星期六早上通过远程视频被提控，被告没有代表律师。据观察，被告一头黑色直发，身材看似矮小微胖，穿着红色上衣，戴上蓝色口罩，要求以华语面控，面控时神情淡定。

控方在庭上说，被告将被还押一星期，将会带被告出去协助调查，并带回现场搜证。法官将案件展期至11月11日过堂。

女被告深受疼爱 从小不用做家务

女被告像“公主”，父母从小就疼爱非常。

邻居拉提亚指出，死者与妻子从小就十分疼爱女儿。“他们把她像公主一样养大，从来不用她做家务。”

她说，死者妻子生前每天都去超市买菜，为全家人做饭，也为女儿洗衣，女儿从小就十指不沾阳春水。

“女儿小时候，母亲还会送她上下学。”

