指图借散播假信息争取改变新加坡立场 内政部斥布兰森回避辩论

内政部说，如果英国亿万富豪布兰森信自己是正确的，应答应辩论，而不是提出“站不住脚的借口”回避。

英国亿万富豪布兰森拒绝来我国就毒品和死刑课题参与电视直播辩论，内政部发表三页回应，指责他一直公开散播有关新加坡的虚假信息、利用名人身份来争取改变新加坡的立场，如今却找了站不住脚的借口回避辩论。

内政部斥布兰森（Richard Branson）说：“在遥远的山顶上高谈阔论，却在言论受到挑战时，回避认真的讨论，这既无法体现对原则的尊重，也看不出他尊重那些他声称想为他们捍卫权益的人。”

当局也指布兰森提出的拒绝理由都站不住脚，这包括他称电视辩论的时间和范围有限、个人光芒可能盖过课题、电视辩论对解释死刑这个复杂课题没有帮助、只会把“细致入微的讨论”削弱为“阐述片段”（soundbites）等。

内政部说：“政府建议举行辩论，正是为了让布兰森有充分解释的机会。他本可提出自己的观点，不论细致入微与否，并充分解释他想解释的事。没有人建议他只提供阐述片段。我们只能推测，布兰森意识到他会被揭穿，因为他有关新加坡的说法是不真实的。”

内政部也讽刺布兰森突然如此谨慎地不愿参与辩论，与他一贯通过博文发表意见和作出笼统且未经证实的指控，作风不符。

至于布兰森建议政府在死刑课题上不要与他周旋，而是去接触新加坡人，内政部指出，布兰森可能不知道，政府已就死刑课题广泛咨询新加坡人。

“单在今年，政府就与数以千计的新加坡人讨论了死刑课题。在新加坡，重要事务由作为民选代表的议员在国会讨论。这些讨论反映的不仅是政府的观点，也是新加坡人的不同观点。近年来，国会已多次讨论死刑课题。”

内政部引述新加坡政策研究所的2020年调查，有74%的新加坡人认同，应对最严重罪行处以死刑。内政部研究与统计司的2021年调查也显示，超过八成的人同意，死刑可阻遏贩毒、枪械罪和谋杀罪，66%也同意，强制死刑对贩运大量毒品的罪犯是恰当刑罚。

内政部说，如果布兰森确信自己是正确的，应答应辩论，而不是提出“站不住脚的借口”（lame excuses）回避。

对于布兰森呼吁当局接触本地反死刑人士，内政部说，轮不到布兰森来告诉新加坡政府，应与哪些本地人士对话。布兰森点名的人士，是因为得不到新加坡人的支持，才转向外国人，希望通过他们对新加坡人施压。

至于布兰森建议新加坡学习其他国家的经验教训，内政部也说，纵观英国、美国、欧洲和世界其他地方，毒品滥用率和毒品相关犯罪率都很高，有无数人丧命和家庭被毁。新加坡虽未完全摆脱毒品的威胁，但毒品情况控制得较好。

“我们只求有权选择自己的道路，继续维护新加坡和新加坡人的安全。新加坡民选政府完全有能力做自己的决定，向新加坡人解释决定并获得支持，包括在选举上。”

内政部也说，当局没有像一些英国媒体那样指责布兰森虚伪，然而他行事应有一定的诚信（honour）。“如果他在一个可能影响另一国成千上万人生命的课题上采取公开立场，那他应准备好解释自己。”

布兰森10月10日发博文，指新加坡几近顽固地继续执行死刑，是“站在历史错误的一边”。内政部同月22日回应，并邀请他来新与内政部长兼律政部长尚穆根进行电视直播辩论，但布兰森10月31日撰文回拒。