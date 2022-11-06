两天三闯私宅 水獭噬逾20鱼

水獭食髓知味，连续两天闯入武吉知马私宅三次，共咬死逾20条锦鲤等，其中一条鲶鱼原本受伤在池中“养伤”，第二天却被咬死。

读者陈真水（64岁，导游）向《新明日报》通报，她住在武吉知马一带甘榜爪哇赫福路（Hertford road）的私宅16年，她的女佣于上月23日早上，发现水池内的鱼被咬死。

她透露，水池内共有20多尾锦鲤、罗非鱼与鲶鱼，相信水獭是23日凌晨3时闯入家里咬死它们，因她母亲当时被家外的水声吵醒，但没去查看。

那时点算一下，只剩下约三条罗非鱼、两条清道夫鱼，以及各一条锦鲤与鲶鱼还幸存，不过鲶鱼已被咬伤。

她指出，多数鱼的头都被撕裂下来，内脏都被吃光。

“同天下午约5时，母亲从外回家时，发现除了鲶鱼与清道夫鱼外，剩下的那些鱼都被咬死了，证明水獭同天二度上门。”

当家人只剩下两条鱼，以为水獭应不会再上门时，岂料隔天（24日）女佣看到五只水獭又上门，把鲶鱼咬死。

她非常伤心，在家养了10多年的鱼，第一次被水獭闯入家里。

“虽然之前看过水獭咬死锦鲤的新闻，但没想到要做防范措施，因没想过事情也会发生在自己身上。”

陈真水称她以后不会再养大鱼了，只留下小鱼如孔雀鱼与清道夫鱼，防止鱼池里有蚊子滋生。

完整报道，请翻阅2022年11月6日的《新明日报》。