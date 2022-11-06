行动党中委会选举：14人名单揭露了什么？

由数以千计人民行动党干部选出的新一届中央执行委员会，14人名单出炉。当中有九人将委以职务，这会由中委会互选决定，而互选通常会在两周至一个月内举行。

副总理兼财政部长黄循财既已确定为第四代领导班子领军人，按理将接任第一助理秘书长。这将如何影响中委会其他职务分配？作为党内最高决策机关，中委会最终阵容是否预示着下来的政治走向？

新一届中委会情况

得票最高的12人是 李显龙总理 黄循财（副总理兼财政部长） 王瑞杰（副总理兼经济政策统筹部长） 陈振声（教育部长） 马善高（社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长） 尚穆根（内政部长兼律政部长） 傅海燕（永续发展与环境部长） 李智陞（国家发展部长） 英兰妮（总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长） 王乙康（卫生部长） 陈川仁（国会议长） 维文医生（外交部长）

得票排在第13和第14位的唐振辉（文化社区及青年部长）和杨莉明（通讯及新闻部长兼内政部第二部长）获增补。

上一届中委会通常会向党干部推荐六到七人进入新中委会。尽管党干部未必投票给他们，但这些人被认为是受到党的高度重视，有相当高的机会组成中委会“核心七人”

据了解，此次推荐“保送”的七人是李显龙总理、黄循财、王瑞杰、陈振声、马善高、尚穆根，以及傅海燕。

行动党新一届中委会出炉，包括秘书长李显龙总理（左二）、第四代领导班子领军人黄循财（右二），以及原本担任第一助理秘书长的王瑞杰（左一）和原本担任第二助理秘书长的陈振声（右一）。四人都是受上一届中委会推荐“保送”进入新中委会的。（海峡时报）

中委会有哪些职务？

中委会有九个职务，除了两名组织秘书，其他七名担任职务者属于中委会的“核心七人”

上一届中委会的“核心七人”不包括黄循财，他们是李显龙总理、王瑞杰、陈振声、颜金勇、马善高、尚穆根，以及王乙康。

推荐“保送”不代表一定会进入“核心七人”。例如，2018年行动党中委会选举，傅海燕虽在保送名单中，却没进入中委会七人核心，反倒是王乙康获选入核心。

职务 上一届中委会 秘书长 党内最高决策者，由执政党选出的总理担任，但也有例外。例如，建国总理李光耀1990年将总理一职交给吴作栋后，一直担任党秘书长至1992年。 李显龙总理 第一助理秘书长 党内“二把手”，传统上是副总理或者下一代总理和副总理人选。因此王瑞杰在2018年获推举为“第四代领军人”时，那年11月出任第一助理秘书长，这是准备接班的重要进程。 王瑞杰 第二助理秘书长 党内“三把手”。第一助理秘书长是总理接班人的话，第二助理秘书长一般是他的“副手”。例如，王瑞杰领军第四代班子时，陈振声是他的副手。 陈振声 主席 颜金勇 副主席 马善高 财政 尚穆根 副财政 王乙康 组织秘书* 李智陞 组织秘书* 傅海燕

*不属于“核心七人

悬念一：王瑞杰将在新中委会担任什么职务？

王瑞杰既已不再领军第四代领导班子，第一助理秘书长的职务预料由黄循财接任。然而，据了解，王瑞杰是“保送”入新中委会的七人之一，显示他仍受到党内重视。

作为除黄循财之外的唯一副总理，王瑞杰可能担任第二助理秘书长。按照过去一段时间的惯例，第一或第二助理秘书长这个重要的党内职务通常属于副总理或未来副总理人选。

但副总理未必都是助理秘书长。例如，贾古玛教授2004年8月在李显龙总理的内阁出任副总理时是党副主席，那年12月他宣布不参选中委会。前总统王鼎昌在吴作栋总理的时代当副总理时，也是党主席。

另一个可能是，担任主席四年的颜金勇从中委会卸任后，主席的空缺可能由王瑞杰填补。

悬念二：第二助理秘书长 = 黄循财副手？

与王瑞杰不同的是，黄循财今年4月确定为第四代领导班子领军人时，没有确定副手人选。如今过了近七个月，这位未来的总理似乎也不急于处理此事，反而是舆论不放过任何蛛丝马迹。

我国只经历两次领导接班。第二任总理吴作栋1984年获推举为同侪之首时，第二助理秘书长的职位同年悬空 ，由吴作栋担任唯一助理秘书长，直到李显龙1989年出任第二助理秘书长。

王瑞杰以第四代领军人身份出任第一助理秘书长时，他选定的副手陈振声也跟着出任第二助理秘书长。现在领军人换了，陈振声会不会继续担任第二助理秘书长，而这个职位是不是“未来副总理”的党内职务？

悬念三：中委会四个增补委员花落谁家？

根据行动党章程，中委会最多能有18名成员。除了得票最高的12人和得票排在第13和第14位而获增补的两人之外，按照惯例，中委会举行互选时还可增补多达四名中委。

两年前，在干部大会后获增补的中委是，全国职工总会秘书长黄志明、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、西北区市长任梓铭，以及阿裕尼基层组织顾问赖添发。

行动党中委会举行互选时可增补多达四名中委，全国职工总会秘书长黄志明届时会否留任党中委会，是悬念之一。（陈渊庄摄）

行动党这次会否照旧增补非政治职务者，向党发出重视基层领袖的信号？与行动党有着共生关系的职总，其领导人黄志明又会否留任党中委会？这都有待中委会互选时解答。