年度最重要气候大会开幕 COP27不得不知的四件事

创纪录的高温、旱灾、洪水、林火……不到一年间，各种极端气候事件席卷了世界每个大洲。在这样复杂的背景下，全球规模最大的气候大会——第27届联合国气候变化大会（COP27）今天（11月6日）在埃及海滨城市沙姆沙伊赫拉开帷幕。

超过3万名来自近200个国家的代表将参与这项全球规模最大的气候会议。这包括至少121位政府领导人，如新国新任首相苏纳克、德国总理朔尔茨、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩，以及美国总统拜登。

此外还有谈判代表、学者、企业、非政府组织和媒体等。永续发展与环境部长傅海燕预计将代表我国出席。

各国将在13天的会期中展开谈判，为减少碳排放和加快应对气候变化的步伐，作出重要决定，通常以大会结束时的一份最终文件的形式来呈现。

COP27有什么看点，我们又为什么要关注？

能源危机与紧张关系下，大国减排走回头路？

加快向清洁能源转型，还是重回煤炭发电老路，欧洲多国走在十字路口。（法新社）

应对气候变化成功与否，将直接威胁人类存亡。地球目前已升温1.1摄氏度，按照各国当前的减排目标，本世纪地球将至少升温2.5摄氏度。

正如联合国秘书长古特雷斯所形容，“我们正在通往气候灾难的快车道上”。

在去年《格拉斯哥气候公约》中，各国就《巴黎协定》 达成最终共识，同意继续尝试将地球升温限制在比工业化前水平高1.5摄氏度范围的目标，并在今年重新审议并改进国家性的减排计划（国家自定贡献预案，简称NDC）。

然而，截至2022年9月，193个缔约国中，只提交了24份全新或更新版的计划。

俄乌战争和冠病疫情等各种因素，引发全球能源、食品、通货膨胀和供应链危机，多国可能陷入经济衰退，加大实现净零排放的压力。

俄罗斯减少天然气出口，入冬的欧洲各国苦于寻找清洁能源供暖，德国、英国、法国和奥地利等国重启燃煤厂发电。

此外，全球头两大排放国——中国和美国因两国关系紧张暂停在气候问题上的对话。中国还加速批准新燃煤厂建设。

这些排放大国如何在压力下维持减排承诺，加强气候合作，甚至加大减排力度，成为COP27的一大看点。

非洲的气候大会聚焦非洲

图为本次气候大会的非洲展馆。（法新社）

这是自 2016 年以来，气候大会首次在非洲举行。

新加坡国立大学自然气候方案研究中心主任许连斌教授受访时表示，今年大会将着重落实和调动资源，资助应对气候变化的行动。“很多非洲国家和来自南半球的发展中国家会关注围绕损失和损害（loss and damage）的谈判……要有一种方法，允许更多发达国家通过资助来支援这些发展水平比较低的国家。”

全球最容易受到气候变化影响的10个国家中，有九个位于撒哈拉以南的非洲。联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，简称IPCC）的报告显示，受气候变化影响，非洲的农作物产量自20世纪60年代以来已经下降了三分之一。但非洲的排放量仅占全球3%。

世界上最容易受到气候变化影响的10个国家中，有九个位于撒哈拉以南的非洲。

包括主办方埃及在内的许多非洲组织希望借本届大会，促使更多人关注非洲，将更多资源用于非洲气候行动中。这包括从最基础的做起，帮助当地农民学习改种耐旱的农作物及所需的技术，缓解粮食缺口；提供保障食品和水源安全的知识、技术和经验；以及建设更适应气候变化的基础设施等。

要适应（Adaptation）和缓解（Mitigation）气候变化给社会带来的危害，除了有采取行动的决心，还需大量资金。当一个社会连温饱都成问题的时候，应对气候变化无从谈起。

《自然》杂志引述尼日利亚经济学家Chukwumerije Okereke说，大多数气候资金流向了中等收入国家，而不是最贫穷、最脆弱的国家。“许多非洲国家都在哀叹，由于其复杂性和技术性，他们无法克服重重障碍来获得气候融资。而且他们在这方面没有得到足够的能力建设练习和培训。”

非洲开发银行行长阿德西纳（Akinwumi Adesina）表示，非洲每年因气候变化而损失60亿至150亿美元。如果情况不改变，到2030年将达到每年 500亿美元。非洲无法获得适应气候变化和达到国家减排目标所需的资金。到2030年，非洲将需要1.3至1.6万亿美元。

这牵涉到下一个议题。

钱，钱，钱

经历连续几年的高温后的一场极端性洪灾，导致巴基斯坦的辣椒歉收，农民收入锐减。当地官员预计，今年的洪灾已导致巴基斯坦蒙受420亿新元的经济损失。（路透社）

在这届气候大会上，你将会常常听到这个词：损失和损害。

“损失和损害”是什么？它是联合国气候谈判中的常用术语，可以理解为气候变化和极端气候事件对经济和非经济领域所产生的损害。

但对于什么应该算作气候灾害中的“损失和损害”，目前各国还没有达成一致意见。

经济损失像是海平面上升导致沿海基础设施被淹，酸雨导致土地退化，暴雨导致房屋倒塌；而非经济损失更难以衡量它的价值，例如因水灾失去至亲，海平面上升迫使居民永久搬离久居家园所带来的创伤，以及海洋珊瑚群等自然生态系统永久性退化等。

最先开始发展而享受经济成果，数十年来占排放比例更大的发达国家，是否应向排放量较小，但承受更多气候危害的贫穷国家作出“赔偿”，是多届气候大会悬而未决的争议点。

以巴基斯坦为例，它今年遭受了极端降雨与水灾，导致三分之一国土被淹，造成约420亿新元的经济损失。但它的温室气体排放量，只占全球不到1%。

去年COP26上，各国仅同意就“避免、尽可能减少与应对气候损失和损害的活动资金安排”展开对话，但没有采纳部分国家要求设立气候损害赔偿基金的建议。

此外，发达国家在COP15上承诺，在2020年钱，每年为发展中国家的气候行动提供 1000亿美元（约1417亿新元），但目标一再未能实现。根据经济合作与发展组织（OECD）的计算，2020年提供的资金仅有833亿美元。

发达国家今年是否能在建立一套高效的金融机制上达成一致，来帮助欠发达国家处理损失和损害？哪些国家要为这笔损失“买单”，谁又有资格接受这些资金，是COP27的焦点议题。

顺带说一句，在气候领域，新加坡属于发展中国家。

新加坡首次设国家展馆

开幕首日的新加坡馆现场。大会期间，这里还会举办多场研讨会。（COP27新加坡馆提供）

在这届气候大会上，新加坡首次设立国家展馆，向全球展示新加坡2030年绿色发展蓝图、创新的气候解决方案，以及如何通过提高能源使用效率，向低碳能源转型，国际合作（如区域电网）等方式实现2050年净零排放的承诺。

永续部表示，新加坡馆的设立得到了100多家本地企业、媒体、学术界、国际组织和非政府组织的支持。

不仅展示永续发展成果，也希望借这个全球最大的专业平台宣传，为本地企业创造绿色增长机遇。

傅海燕通过预录视频作开幕致辞说：“通过未来两周的节目和活动，我们希望展示新加坡对气候行动的承诺，以及我们将如何与其他主要利益相关者，以及世界各地的朋友合作，建立一个充满绿色可能性的未来。”

如何将纸上的承诺落实为有重量的实际行动，是这届气候大会，最重要的使命。