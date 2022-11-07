李总理：无论应对冠病或充满挑战世局 强有力委托让政府有信心果断行事

李显龙总理在人民行动党干部大会上发表演讲时指出，获得有力委托的重要性，显现在我国如何应对冠病上。从病毒阻断措施到接种疫苗和严格的边境管控，落实这些政策都有赖民众对政府的信任。

每个大选关乎哪个政党能更好地组织政府治理国家，执政党须获得选民强有力的委托，所组的政府在须果断行事应对国内外挑战时，才能凸显是获得人民信任与支持。人民行动党如果在上届大选只以微差执政，不仅领导团队会大大削弱，国家应对冠病的能力和经历会截然不同，国际地位也会受波及。

作为行动党秘书长的李显龙总理星期天（11月6日）在干部大会上发表演讲时指出，有了强有力的委托，当政府对内或对外须要坚决和果断行事时，大家都知道政府获得人民支持。

在稳定时期，这让政府落实可能在近期须做出牺牲，但长远能改善人民生活的决定；在动荡时期，政府也有信心和底气做出艰难决策，稳健掌舵。

获得有力委托的重要性，显现在我国如何应对冠病上。从病毒阻断措施和戴口罩的规定，到接种疫苗和严格的边境管控，落实这些政策都有赖民众对政府的信任。

李总理说：“想象如果在2020年，人民行动党只是以51对49的微差重新执政，我们依然会组成政府，我们仍然会尽全力治理新加坡，但我们已经失去许多优秀议员和能干部长，我们的领导团队将大为削弱，政府抗疫跨部门工作小组会不一样，新加坡也会以处于分裂和沮丧的状态去应战冠病。”

非但如此，新加坡在区域和世界的国际地位也会严重受创，因为权力悬于一线的政府势必被他国多般推托。

“大家起码会说，稍等、先退一步，看看这个政府明天还在不在？”

下届大选最迟须在2025年11月举行。李总理说，来届选举与新加坡领导班子交接同行，行动党在国内外将备受考验。

“毫无疑问，邻国会密切留意新加坡人是否继续支持政府，新加坡又能否像之前那样继续运行和取得成功。”

世界局势仍充满挑战，俄乌战事持续，连带影响全球能源和粮食供应；中美紧张关系继续恶化，台海课题也白热化。

李总理说，新加坡需要能有自信应对外部挑战、维系外国伙伴信任，同时在国内获得民众支持的政府。

不过，新加坡独特的政治环境，使行动党政府即使交出亮丽的执政成绩单或竞选纲领，也不足以获得选民委托。副总理兼财政部长黄循财在早于李总理演讲时说，行动党执政超过60年，许多人都习惯由行动党组成政府，并认为不论投票给谁，行动党必会自动掌政，但事实上没有这种保障。

这是黄循财今年4月确立为第四代领导班子领军人后首次在行动党干部大会上发言。他说，新加坡人希望国会有更多不同的意见，对执政党提出有效制衡，因此国会里将继续有反对党存在。

拿下两个集选区和一个单选区的工人党已是一股成熟的政治力量。黄循财说，工人党2020年大选竞逐六个选区所赢得的总选票，还略高于行动党在这些选区的总计票数。

“如果工人党竞选更多席位，行动党是否还能在全国赢得61％的选票？我们是否还能继续执政？”

黄循财重申，不能假设行动党必定赢得下届大选，或他一定会成为总理。“从今以后的每届大选，都关乎由哪个政党组成政府。”

行动党自2020年大选后便在物色潜在候选人。李总理说，行动党目前已物色到一些有潜质的人选，并且会继续这方面的工作。

“我有信心，来届大选，我们能再次组建有才华、多元和具代表性的候选人团队，当中既包括有经验的人选，也有新面孔，并准备好和选民携手带领新加坡前进。”

英兰妮当选中委 唐振辉杨莉明获增补

本届行动党干部大会在圣淘沙名胜世界举行，超过3000名行动党员选出新一届中央执行委员会。新中委会阵容与原中委会几乎相同，其中上届获增补的总理公署部长兼财政部第二部长和国家发展部第二部长英兰妮本届直接当选。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉和通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明也获增补进中委会。