四五十岁者中风比率 过去10年显著上升

过去10年，本地中风病患逐年增加，四五十岁中年人中风比率显著上升。

根据全国疾病登记处公布的最新2020年报告，中风病例从2010年的5890起增至2020年的8846起，10年里增加约三成。当中，八成病例（约7000起）其实可通过饮食、运动、血压血糖和胆固醇控制、定期体检、以及不抽烟等生活方式改变来避免。

2010年，每10万名40岁至49岁人中，有71.9起中风病例，2020年增至96.1起。每10万名50岁至59岁人中，中风病例则从218.9起增至248.9起。

国立脑神经医学院（新加坡中央医院区）神经内科主任兼高级顾问医生迪希瓦（Deidre Anne De Silva）副教授受访时说，四五十岁年龄层中风者比率增加，突显任何年龄层都可能中风。“对40岁以上的人来说，通过筛查找出三高等风险因素是很重要的。这些病症通常无症状，不筛查是不会被发现的。”

不过，在过去10年，排除年龄结构变化影响得出的中风死亡率明显下降，尤其在50岁及以上和30岁至39岁病患当中。

2010年有735人因中风过世，2020年增至814人；不过，从死亡率来看，2010年每10万人当中有18.9起死亡例，2020年减至13.3起。病发后30天内死亡率则从10%减至8%，降低两个百分点。

报告指出，及时获得溶栓（thrombolysis）治疗，也就是使用药物溶解导致缺血性中风的血栓的病患比率，从2010年的2.6％增至2020年的7.1％。这意味着更多病患在“黄金4.5小时”治疗窗口内及时获得救援。

在2020年，高脂血症和高血压仍是主要的中风风险因素，82.9％和81.5％的病患分别有高脂血症和高血压。有糖尿病、吸烟和心房颤动等风险因素的中风患者则分别为42.7％、35.2％和19.2％。

当中，有心房颤动（简称房颤）问题的中风患者略增两个百分点，有其他常见风险因素的中风患者比率保持稳定。

迪希瓦解释，房颤是随年龄增长而风险增加的常见心律疾病，它给患者带来约四倍的中风风险。随着本地人口逐渐老化，房颤发病率会继续上升，它引发的中风更为严重，导致残疾和死亡的可能性更高。

“大多房颤病患无症状，但可通过例行脉搏检查发现，并通过心电图诊断。在获得非常有效治疗下，房颤患者的中风风险可减少约60％到65％。”