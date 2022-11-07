大会上首次设立新加坡馆 展现我国应对气候变化努力

我国在联合国气候变化大会上首次设立的新加坡馆正式开幕，未来两周将通过多项活动与展览，在国际舞台展现我国如何推动气候行动，应对气候变化危机。

第27届联合国气候变化大会星期天起（11月6日）至下星期五，在埃及沙姆沙伊赫举行。首次在气候变化大会上登场的新加坡馆，以“建设绿色未来”为主题，在大会期间举办一系列活动，包括政府机构、企业和社区组织的对话及座谈会等。

新加坡馆展区内也展出2030年新加坡绿色发展蓝图、创新气候方案，以及有助区域采纳可持续方案的国际合作项目。

超过100个来自业界、媒体、学术界、国际组织及非政府机构的合作伙伴参与新加坡馆的活动与展览项目。

傅海燕：新加坡馆提供平台 让各方合作探讨解决方案

永续发展与环境部长傅海燕星期天通过预录视频在新加坡馆开幕活动致辞时说，气候变化是全球面临的问题，必须由大家共同应对。通过跨领域、跨国家的合作，才能更好地把构想转化为现实，大规模实行解决方案。

“新加坡馆为政府、企业和社区参与者提供平台，合作探讨创新解决方案、展开有意义的合作伙伴关系，并在具体项目上合作。”

新加坡馆指导委员会受询时说，新加坡馆是由政府与各大利益相关者携手合作的项目。尽管设计及建造成本大部分由政府资助，合作伙伴透过参与新加坡馆、展示他们如何推动全球气候行动，做出贡献。

去年在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会，吸引许多来自世界各地的非政府机构如企业、组织及个人参与。有鉴于此，我国今年首次在大会上设立新加坡馆，把本地企业、媒体伙伴、组织等聚集在这一国际舞台，展现他们在应对气候变化的贡献和解决方案，创造新合作机会。

“我们希望通过接下来两周的活动，展示新加坡对气候行动的承诺，以及我们如何通过和世界各地的利益相关者与伙伴合作，打造绿色未来。”

本地公众可通过新加坡馆网站，观看活动直播。

另外，新加坡已在星期五（11月4日）向联合国提呈我国的新减排目标。

副总理兼财政部长黄循财上个月在新加坡国际能源周宣布，我国最迟在2050年达到净零排放。我国也修订国家自定贡献预案，要比原定的2030年更早达到排放顶峰，并在2030年把温室气体排放量减至每年6000万公吨，之前的目标是一年6500万公吨。

新加坡也提交了第五份国家信息通报（National Communication）及两年更新报告（Biennial Update Report）。