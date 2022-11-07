张炳杰夫妇和两个儿子平时骑重型机车出门，总会吸引不少人的目光，有人上前拍照聊天，他也非常乐意分享骑车的有趣话题。

骑重型机车在公路上奔驰是不少男生的梦想，张炳杰不仅圆了这个梦，还经常与妻子和儿子一起骑车游玩，一家四口骑车的英姿总吸引不少人驻足围观。

张炳杰（56岁）当年考取电单车驾照后骑的是一般的电单车。他在路上第一次看到有人骑本田金翼（Gold Wing）重型机车后被深深吸引，当时就下定决心找机会骑。不过他后来因结婚生子和工作需要，只能暂时搁置梦想，改开汽车。

他说：“我这一停就停了20年，后来朋友出国把小绵羊寄放在我家，让我有些心痒痒。幸好有妻子的支持，我购买了一辆二手金翼，终于实现了我拥有重型机车的梦。”

张炳杰有四个儿子，其中两个也爱上电单车。老二在疫情期间考取驾照买了一辆金翼，13岁小儿子也热切期待，成年后加入骑车行列。

他笑说：“小儿子觉得骑车很威风，总是要求我骑车接他放学，同学也都很羡慕他。”

张炳杰夫妇和两个儿子平时出门骑车，总会吸引不少人的目光。张炳杰说，金翼在本地较少见，目前只有100多辆，他们把车停在马路边时总会有人上前拍照聊天，他也非常乐意分享有关骑车的有趣话题。

不少家长反对孩子骑电单车，但张炳杰从来没有这方面的顾虑。不过他向来强调“安全第一”，也会教孩子防卫驾驶、如何应付各种突发情况等。“孩子骑车父母肯定会担心，但只要安全骑行，相信不会有问题。”

张家计划在来临12月一路骑车北上到泰国普吉岛游玩，这也是一家四口第一次骑车出远门。“这次要骑1000多公里，但大家一起骑车出游，相信会很有趣，也能增进感情。”