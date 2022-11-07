曾被诈骗4000元 六旬叔遇“战地女医生”骗子不再上当

经一事，长一智！六旬阿叔坠入技术支持骗局后，又遇上“美女医生”谎称在战地工作，请他协助“请假”。

自从今年2月受骗后，陈先生（67岁，承包商）时隔七个月再次遇上爱情骗局，这次他谨慎小心，避开了陷阱。

陈先生透露，他于10月19日在脸书收到一名自称是杨女士的好友申请，透过脸书沟通后，便转到WhatsApp聊天。

“对方称早前跟联合国签署了三年合约，到阿拉伯半岛的也门当军医，还分享了日常生活以及战乱情况。她也说自己离婚十余年，有一名女儿在英国生活，但也门银行系统不稳定，无法登录银行户头，所以无法返回英国。”

聊了三天后，杨女士忽然说敌军有意进攻，附上战争视频，还称自己负伤及生命受威胁，要求陈先生帮她写一份紧急信函给联合国，让对方批准她回国的假期申请。

“她还多次称想跟我安顿下来，我因此通过WhatsApp联络‘联合国’。对方回复说，需要付费申请假期。”

陈先生细读内容后，确认了是诈骗陷阱，就不再回复杨女士。

“我最初起疑是发现对方电话号码是英国的国家代码，之后又提到银行户头。‘联合国’的答复也很可疑，说90天假期要支付1万2400元，60天则是8000余元，30天要付5000余元，根本就像一个诈骗配套。”

陈先生说，今年2月坠入技术支持骗局，银行户头的4000元遭不法之徒转走，自此之后便更加小心，这次分享个人经历，希望提醒其他公众。

完整报道，请翻阅2022年11月7日的《新明日报》。