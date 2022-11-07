巴耶利峇中心烧肉店烤炉起火 顾客纷纷掩鼻逃

日式烧肉店的烤炉不知何故起火，烟雾弥漫，顾客纷纷掩鼻逃离，店员则拿灭火器灭火。

这起事件发生在星期六（11月5日）晚上6时55分，地点是在巴耶利峇中心PLQ商场B1楼层的一家日式烧肉店。

有网民拍下视频并上传到社交媒体TikTok。画面显示，餐厅当时烟雾弥漫，其中一个顾客的烤炉不停地冒出白烟，店内有不少顾客在用餐，但白烟笼罩整个餐厅，顾客开始掩鼻离开。

不久后，顾客似乎都逃出了餐厅，还有女孩用衣服盖着鼻子，也有不少人戴上口罩。接着，有工作人员手持灭火器灭火。

《新明日报》记者星期天（6日）走访时，仍能闻到一股烧焦味，但餐厅没有营业。

据观察，餐厅内靠近门口的桌子周围都有白色粉末，相信就是当时起火的烤炉。

隔壁的餐厅店员胡先生（30岁）透露，同一楼层的所有员工和顾客都被疏散，整个楼层遭封锁。“听说是顾客的烤炉起火，相信是烤到太热，烧起来了。”

他指出，大约晚上9时许回店内收拾，民防人员还在调查。

民防部队受询时说，火患涉及餐厅内的烹饪炉子，公众在民防人员抵达前，使用干粉灭火器灭火。无人在事故中受伤，起火原因还在调查中。

餐厅事后在脸书贴文证实，并指所有顾客和工作人员都安全疏散，其中一名工作人员灭火。“确保大家的安全是我们的首要任务，PLQ店将关闭维修直到另行通知。我们对造成的不便感到抱歉。”

完整报道，请翻阅2022年11月7日的《新明日报》。