【国会】消费税法案国会二读辩论 多名议员故事寓言齐上阵

阿公家底不菲，却还向处在财务困境中的阿成索要补贴，以增补家用，“这令阿成很委屈 ，并且开始对阿公有点反感。”

国会星期一（11月7日）对消费税（修正）法案进行二读，曾由前国会议员李美花讲述的“阿公和阿成”故事再现国会。前进党非选区议员梁文辉首先续讲故事，指出阿成虽也赞成为后代的子孙留下更多的资产，但解决当代人的生活困境应该是当务之急。

反对党议员提出以财政盈余来延后消费税上调等替代方案，其中涉及国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution，简称NIRC）框架。对此，行动党波东巴西集选区议员司徒宇斌进行反驳，他认为若调整国家储备净投资回报贡献的比率，很有可能一降再降，无法为子孙后代留下足够的储蓄。

他也提出在经济不景气时期，经历阵痛能让国人警觉，若政府采取措施，使民众完全感不到痛苦，则是不可能且不可取的行为。

行动党多名议员反驳梁文辉新故事的局限。裕廊集选区议员黄伟中认为，虽然故事引人入胜，但忽略了其他角色，例如同样为阿成家贡献收入的访客朋友。

司徒宇斌用“养儿一百岁， 长忧九十九”和“千金难买少年穷”两句谚语回应，提出新加坡长辈不管多老都会体恤照顾子女，并且经历艰苦时期也会是阿成难得的精神财富。

最后，财政部兼交通部高级政务部长徐芳达提出，阿成照顾阿公阿嬷是一种孝顺美德，而阿公储蓄也是为了阿成和后代着想。