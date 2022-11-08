虽然已大学毕业并有稳定的工作，但是彭楚卉不忘初心，毅然重返大学完成四年课程，实现成为职业治疗师的梦想。

已从大学毕业并有稳定的工作，但为实现陪伴病患康复的梦想，彭楚卉毅然重返大学完成四年课程，成为一名职业治疗师。

彭楚卉（30岁）毕业于新加坡国立大学生物科学系，之后在金文泰综合诊疗所担任全面延缓肾脏病计划协调员。

她始终有一个梦想，那就是成为一名治疗师。

她说：“我A水准毕业后想修读包括治疗师的课程，无奈当时没有类似课程，父母也不希望我出国深造，所以当时只能放弃这一想法。”

对于彭楚卉，虽然担任协调员也能密切和病患合作，但无法像治疗师一样帮助病患，见证他们恢复自理能力。

彭楚卉在加入综合诊疗所工作后，从朋友和同事口中得知新加坡理工大学开办的职业治疗师课程，便开始考虑报读课程。

她说：“当我读到课程介绍时，就觉得它满足我各项要求，唯一比较困难的是学费方面。

“毕竟，我已经开始工作了，如果要回去全职读书，确实会比较困难，更何况我才刚刚结婚，并和丈夫买了房子，丈夫当时也在攻读博士学位，所以时机不对。”

近一年后，彭楚卉通过新加坡劳动力发展局的综合医疗保健人员职业转换计划，得到学费补贴和每月培训津贴，终于能安心转业。

彭楚卉坦承作为中途转业者，要回去大学上课确实一开始会不习惯，但幸好有家人和同学的支持，让她能专心学习，最终以优异的成绩毕业。

她目前在邱德拔医院担任职业治疗师，工作包括协助病患恢复自理能力，例如自己上厕所或穿衣，以及让他们恢复工作能力或做他们喜欢的活动。

她说：“我最难忘一名患有心脏病的老先生，由于他长期住院，因此身体退化，甚至担心自己没有力气下床，变得没有自信。

“我就慢慢帮他重新掌握这些生活技能，看着他逐渐恢复体力，更因为能凭自己的能力穿上西装出席亲友的婚礼而开心，让我感到很满足。”