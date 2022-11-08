组屋附近办活动 居民诉太吵报警

组屋200米外连续两天周末办户外活动，10多名住户申诉活动太吵，震动到柜子都“吱吱”作响，有居民出门避开，有居民报警。

住在直落布兰雅31街第90B座的居民许先生（49岁，讲师）申诉，过去周末，对面的吉门营房（Gillman Barracks）有户外活动，现场乐团声响非常大。

据悉，活动由亚太酿酒厂所举办，现场有美食摊位和乐队唱歌表演。

许先生说，活动地点和组屋隔了“小树林”，他们住在高楼，能清楚听到音乐，心脏还会随着音乐节震动，灯光也折射到组屋区来。

“活动在正常时间进行，但却从早上开始彩排，周末也是我们的休息日，两天无法休息，孩子考A水准考试，也没办法专心温习。居民的聊天群组中，其实也有大约10人投诉。”

他说，到了周六晚上8时许，音量突然变大后，他报警投诉。

“我们前两天都出门吃饭、逛街，避开噪音，声响实在太大，连壁橱都在震动，发出吱吱声。”

记者走访时，发现高楼确实能清楚听到音乐，居民关上门窗都能听见。

另一名居民潘先生（35岁，IT工程师）也指出，家中小孩午睡时都被吵醒。“还以为活动只是一天，没想到星期天中午就开始彩排，我们下午就出门避开。”

警方受询时表示，接获通报后，也通知了主办方，不需要警方进一步协助。

完整报道，请翻阅2022年11月8日的《新明日报》。