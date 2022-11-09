字述一年 走过11年……

“字述一年” 12岁了！

自2011年起，《联合早报》每年底举办年度汉字投选活动，邀请读者选出心目中最能代表过去一年的汉字。

过去11年，大家选出了什么字？我们又以哪些别出心裁的方式来揭晓年度汉字？一起来回顾！

今年的10个入围汉字将于11月14日公布。在12月2日之前参与 “2022字述一年” 投选活动，即有机会赢取总值8500元的丰富奖品。

2021年：盼

在冠病疫情笼罩下，大家都期盼生活能尽快恢复正常，社会重回发展轨道，经济再次起飞。“盼”字以3393票当选年度汉字，占票数近三成。排名第二和第三的“变”和“聚”，分别获得2109票和1094票。

本地涂鸦艺术家ANTZ（39岁，本名钟志权）以涂鸦艺术绘出年度汉字。ANTZ以深蓝色背景代表黑夜，“盼”字则用亮绿色和黄色绘画，显得特别突出，仿佛黑暗中出现的一道亮光。调皮的小猴眯着眼眺望远方，象征期盼与等待。汉字的结构中也藏着用英文字母拼出的汉语拼音“PAN”，一字结合双语。

2020年：罩

冠病疫情暴发后，口罩从生活中一件可有可无的东西，成为我们长时间亲密接触的日常必需品。在与罩为伍的日子里，人们努力接受并适应新常态。“罩”字以2415张选票，占总票数约四分之一，当选年度汉字。排名第二和第三的是“瘟”和“封”，分别获得2026票和1431票。

疫情期间，国人不能出国旅行，但也因此有机会重新探索新加坡。《联合早报》记者团队和联合学生通讯员，与96.3好FM DJ洪菁云和王德明两名主持人一同，以市区骑脚踏车并在沿途介绍地标的形式，用路线图勾勒出“2020”的图案，展现本地风景。

2019年：港

香港局势备受关注，自2019年6月的反修例运动爆发，无论是地方政治、大国外交博弈，或是娱乐圈、体坛都避不开香港烽烟。“港”字得票3011张，排名第二的“乱”字则获2946票。

年仅15岁的攀岩小高手张瑞恩在位于淡滨尼天地的The Rock School攀岩中心揭晓年度汉字。借由攀岩运动揭晓投选结果，寓意攀越障碍。交棒给年轻的张瑞恩，也象征展望未来。

2018年：马

马来西亚与新加坡仅一水之隔，当地发生的许多大事直接影响我国。本地读者除了熟知我国政要以外，对马国事迹也十分关注。2018年马国大选首次出现政党轮替，马哈迪再当首相，新马关系的复杂变化都在这一年发生。这让“马”字得到三成选票，成为2018年的年度汉字。

本地沙画家许凌福在《联合早报》新闻室内现场表演沙画艺术，揭晓年度汉字，并为读者和观众揭示“马”字当先的意涵。

2017年：恐

“恐”字获选为“2017字述一年”的年度汉字，说明人们对那一年世界各地的恐怖袭击事件印象深刻。极端宗教恐怖组织肆虐中东，并在欧美等大城市滥杀无辜，这些事件也提醒人们时刻保持警惕。值得一提的是，“恐”是继2014年和2016年后，第三次入围“字述一年”。

那一年的揭晓活动在国家图书馆举行，由马来族书法爱好者马力·马兹兰（Malik Mazlan）以隶书写出。

2016年：变

英国脱欧、完全没有从政经验的特朗普意外入主白宫、土耳其发生未遂政变、台湾迎来首位女总统蔡英文、韩国总统朴槿惠被弹劾……一连串事件让人意识到多个国家已经“变”天。多个国家的民心求变，世界格局也逐渐改变。

《联合早报》举办书法比赛，邀请狮城书法篆刻会会长曾广纬挥毫，揭晓当选汉字。

2015年：耀

2015年3月，建国总理李光耀辞世，我国经历了悲痛的时期。新加坡也在2015年庆祝独立50周年，但李光耀从此在国庆庆典上缺席，令这欢庆的一年留下一丝遗憾。

在两个星期的投选中，《联合早报》收集到近1万4000票，而“耀”字最终脱颖而出，几乎从一开始就在前三名。

今年也通过40名青年用光芒耀眼的荧光棒在黑暗中形成“耀”字的方式，揭晓获选汉字。

2014年：乱

伊斯兰国组织的恐怖主义极端分子，在网上公布斩首人质的视频，震惊国际社会。泰国、台湾、香港等地爆发激烈街头抗争运动，撕裂了社会认同。

新加坡也不乏乱象。前导游杨寅侵占富婆财产，闹得满城风雨；森林黑店欺诈消费者事件掀起舆论风波，愈演愈烈。本地读者选择以“乱”字总结2014年。

人民协会百盛艺术与《联合早报》合作，以新的艺术形式揭晓年度汉字，用色彩斑斓的卷纸花制成一道许愿墙。

2013年：霾

灰尘和硫酸等悬浮颗粒形成混浊空气，让新加坡遭遇近年来最严重的霾害。2013年的这场霾害影响了人们的日常生活，时刻关注空气污染指数，也牵扯出邻国之间的多边关系。

《联合早报》与人民协会合作，邀请印度沙画创作者与民众在裕廊西第494座组屋附近的巴刹外作画。他们在事先勾绘出的“霾”字撒上七彩粉石，共同为它“上色”，表达出人们对美好环境的向往。

2012年：色

高官涉嫌性贿赂、网上嫖雏妓案、大学副教授被控接受女学生性贿赂、国大法律系学生公开性照，本地情色案件一波未平，一波又起。国际也有不少桃色案件，美国中央情报局局长还因此落马。

书法及文艺爱好者郑秀均，因视网膜色素变性，从40岁开始视力退化。在丈夫的细心指导下，她在失明后第一次重拾毛笔。

2011年：涨

通货膨胀，百物上涨，让人们感到荷包缩水。“涨”字在读者投选中高票当选，恰如其分地描述了民生课题备受关注的2011年。

首届“字述一年”邀请到84岁的“地面书法”爱好者陈扩业，他自练书法50余年，从2009年开始在义安理工学院当清洁工后，就利用午休时间，用自制的大毛笔蘸水，在地上练习书法。