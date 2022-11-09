为应对更高碳税 化工和半导体企业等过渡期将获津贴

在推动新加坡去碳的过程中，为维持我国的竞争优势，在过渡期间，政府会为面对外国激烈竞争的能源密集型企业提供津贴，减轻业者的碳税负担。

通过水电费回扣等 助公众缓解费用上涨冲击

2024年，当碳税调高至每公吨温室气体25元时，四房式组屋单位的水电费预料每月将增加约4元，政府会通过水电费回扣等措施，协助公众缓解费用上涨的冲击。

产业过渡框架适用于能源密集型外贸（Emissions-Intensive Trade-Exposed）领域，例如化工和半导体领域。

国会星期二（11月8日）通过了碳定价（修正）法案。永续发展与环境部长傅海燕参与辩论时说，政府知道比起那些在没有征收碳税或低碳税国家运作的企业，本地企业须承担更高的成本。

她说，提供津贴有助缓解业者对于短期竞争力下降的忧虑，支持业者减排和投资洁净技术，避免企业把业务迁至其他气候政策较宽松的国家。

津贴将帮助企业抵消部分，而非全部的碳税，金额多寡取决于业者在节能方面的表现及减排计划等。政府只会津贴现有投资，好让业者有时间转向低碳作业。津贴期限则视国际情况和去碳科技的发展。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲说：“我们明确地列出直至2027年的碳税金额，也定下税率范围至2030年。这体现我们与业界密切合作的决心，尽可能让绿色转型顺利进行。我们预先通知，是希望这有助于企业制定商业决策和去碳计划。”

有议员关注津贴可能削弱碳税的效用，刘燕玲向国会保证，过渡框架不是让企业获得“免费通行证”。

她说，我国已承诺在2030年把温室气体排放量减至每年6000万公吨，并最迟在2050年达到净零排放，我国须为国际气候承诺负责，因此必会确保过渡框架能有效运作。政府会在恰当的时候公布发放了多少津贴。

针对碳税上调可能推动水电费上涨，傅海燕说，我国于2019年推出碳税时，政府提供水电费回扣协助受影响的家庭，接下来也会继续那么做。目前我国一年收取2亿元的碳税，但2022财年发出的水电费回扣就已达5亿8000万元。

此外，政府也在检讨一些现有的计划，例如“气候友善家庭计划”，以鼓励更多家庭改用节能和省水的电器，缓解长期的费用冲击。傅海燕说，在2024年提高碳税后，政府会密切留意价格，并在有需要时提供更多援助。

“全球暖化不会因为通货膨胀而停止。与其拖延计划，政府会继续针对受影响的业者和家庭，提供援助。这是我们对打造包容的碳转型做出的长期承诺。”

目前的碳税为每公吨温室气体5元，2024年和2025年调高到每公吨25元；2026年和2027年涨至45元；预计2030年上升至50元至80元。