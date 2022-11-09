涉与设计师共谋受贿逾47万元 新航前助理经理被控

新加坡航空公司前助理经理被指与另一人共谋，帮助室内设计公司标得新航培训中心和总部的装修项目，换取逾47万元的“酬劳”，还被指用部分贿金买股票。

被告刘俊杰（35岁）案发时是新航的物业（发展）助理经理。他星期二（11月8日）被控受贿和转移赃款的六项罪名。

涉嫌与他共谋干案，一同收下贿赂的室内设计师张家豪（38岁）也面对三项受贿控状。

贪污调查局发文告说，两人于2019年6月至12月的半年间，收下Lin ID Group经理洪国龙（51岁）给的47万4500元贿赂，当作他们帮公司标得新航的装修项目和透露标书机密资料的酬劳。

根据控状，这些装修项目包括新航培训中心的课室、食堂，以及新航总部的客户体验部门多用途设计实验室。

部分贿金被指用来买股票

刘俊杰也被指于2021年4月，花11万1135美元（约15万新元）购买微软公司的股票，并在两个月后通过支票从股票投资户头内提取2万5576元。

除了被控三项行贿罪，洪国龙连同公司的安全经理巴拉克（49岁）和董事罗满欣（49岁），被指共谋向新加坡建设局提呈假文件，让Lin Builders公司顺利获得当局的财务评级和拆除建筑物的证书。洪国龙因此加控一项欺骗罪，巴拉克和罗满欣则各被控两项相同罪名。

新航发言人回复《联合早报》询问时证实，刘俊杰已不是新航的职员。至于公司如何揭发此案，以及是否有采取内部纪律行动，发言人指案件已在法庭开审，公司不便置评。

除了张家豪，所有被告都聘请了律师。张家豪在庭上表态要认罪，也说有意找代表律师。

贪污罪名一旦成立，触犯者可面临最高10万元罚款，最长五年监禁，或两者兼施。转移赃款的罪名则附带最高七年监禁，或罚款50万元，或两者兼施。

若欺骗罪名成立，触犯者也可被判坐牢长达三年，或罚款，或两者兼施。