吴特青在中峇鲁巴刹租一个可以上锁的摊位，卖他多年来收集到和别人寄卖的旧物。走进店里，犹如回到了过去的结霜桥旧货市场。

开店做生意就是为了赚钱，但是吴特青不仅不介意做赔本生意，而且一做七年。

吴特青（67岁）在中峇鲁巴刹租了一个可以上锁的摊位，卖他多年来收集到和别人寄卖的旧物。走进店里，犹如回到了过去的结霜桥旧货市场。

这不是一门赚钱的生意，吴特青每个月都得倒贴两三百元。

他笑说：“以经济的角度来看这么做的确很傻，不过对我来说，能做点生意打发时间和认识新的朋友，这样的精神粮食是无价的。”

吴特青出生于德光岛，父亲在岛上开杂货店维持家计。后来政府征用德光岛作为军事用途，一家人在1984年搬回新加坡本岛，他和父亲改而经营药材店。

以前顾店的时候，吴特青有时会翻看《联合早报》，几篇介绍相机、收银机和手表等旧收藏的报道让他印象深刻，并由衷地羡慕这些收藏者。

他说，可能是小时候家境不好，养成他惜物的习惯，加上看了那些报道，促使他踏上了寻宝之路。

吴特青最初收集的东西中有些是父亲留下的，有些是他到结霜桥旧货市淘来的。他把一些收藏摆在药材店里，顾客得知他的兴趣后，就把二手物品转卖给他。

药材店的生意竞争越来越激烈，他在2015年把店铺租了出去，再到中峇鲁巴刹租个摊位卖旧货。过去经营药材店每天工作14个小时，如今的他很随性，一天开档四五个小时消磨时间，其他时候就帮忙照顾孙子。