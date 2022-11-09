掌掴、扯发、拐杖毒打 退休女讲师六年来遭九旬母施暴

六旬退休女讲师患精神分裂症，过去六年遭九旬老母不断施暴，被禁出门之外，还遭掌掴、扯头发、拐杖毒打等。社会福利单位介入，入禀法庭申请安排退休女讲师住在别处两年，获法官批准。

判词披露，65岁女儿莉莉（化名）在2002年就被诊断患有精神分裂症，记忆力受损，在学习和吸收新知识上有困难。2016年退休前，是一名理工学院讲师和代课老师，目前与91岁老母住在一间五房式组屋单位。

她自2016年起，便被老母暴力虐待，包括每周被掌掴、扯头发、遭拐杖毒打等。

老母有一次用鸡毛帚打女儿左手脚，直到鸡毛帚断掉，女儿事后申请个人保护令。

不过，老母并未收敛，单在2017年便六次违反个人保护令。2019年1月，老母因女儿买到不对的马铃薯，竟拳打对方的眼睛和鼻子，导致她鼻子流血。女儿出院后被安排到收容所暂住，同年3月才回家。

可是老母的虐行不断，还不准女儿出门，在2019年四次违反个人保护令，2020年被给予严厉警告。

女儿后来在2021年8月因失眠入院，有医护人员看见老母打骂女儿，还尝试将点滴管拔出。同年11月，老母两次推女儿头，并尝试抢走女儿手机，医院保安之后护送老母到医院外时，后者还试图咬保安。

由于女儿长期遭老母虐待，社会福利总监因此介入，并以弱势成人法令（Vulnerable Adults Act）向法庭提出申请，让女儿住在别处两年。

法官批准申请，但女儿对此提出上诉。

称是在管教女儿 老母：我没错

老母认为自己没错，打女儿是在管教她，还称这个世界是个可怕的地方，不让女儿单独出门，是因为担心她会被强奸或谋杀。

老母握有家里钥匙，不让女儿单独出门，只会陪她外出买日常用品和到图书馆。

不过，老母的行为导致女儿感到寂寞，觉得与外界脱节，因此长期失眠，多次到医院求诊。

老母则被诊断患有情绪障碍，她向成人保护服务处人员透露，自己年纪大，不认为执法单位会对她采取制裁行动。

老母也认为，管教孩子就跟鞭打牛叫它们工作一样。