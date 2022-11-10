上诉庭：委任市镇会管理公司 刘程强等“出于善意” 但监管付款机制存疏忽

五司指出，若诉方能证明这番疏失行为对市镇会造成损失，被列为答辩人的五名理事与市镇会两名高级雇员须做出相应赔偿。

刘程强、林瑞莲和毕丹星等在担任阿裕尼—后港市镇会理事时，没有公开招标就委任新的管理代理公司，最高法院上诉庭认为，他们这么做是“出于善意”（done in good faith）；然而，在管理代理上任后，他们在监管市镇会付款方面出现严重疏失和有失诚信，包括在没有做独立审查的情况下，准许有利益冲突者签发付款。

以大法官梅达顺为首的五司指出，若诉方能证明这番疏失行为对市镇会造成损失，被列为答辩人的五名理事与市镇会两名高级雇员须做出相应赔偿。

五司星期三（11月9日）就缠讼数年的工人党市镇会上诉案发表长达280页的书面裁决。工人党在2011年大选首次从人民行动党手中拿下阿裕尼集选区议席，市镇会跟着移交工人党管理。五司在判词中指出，证据显示当年大选后，成为阿裕尼—后港市镇会（AHTC）理事的工人党时任秘书长刘程强、党主席林瑞莲与现任秘书长毕丹星有理由相信，原服务提供者CPG已开始或很快就会对市镇会管理工作撤手不理；加上其他后续发展，这让他们相信，有必要赶紧委任一个全新的管理代理公司，才能更好地服务选民。

然而，他们在委任FM Solutions and Services（FMSS）为市镇会的管理代理后，没有妥善地审查FMSS所完成的工作和设立妥当的付款机制。五司指出，如此严重的疏失问题持续了至少三年，而市镇会在这期间支付给管理代理的付款超过2300万元。

五司强调，确保公款的支出妥当是极为重要的事情，因此“我们无法不认为，如此严重的疏失行为等于是有失诚信。”

由AHTC委任的独立委员会以及白沙—榜鹅市镇会（PRPTC），在2017年起诉工人党领导人等七人与FMSS在2011年至2015年，在管理市镇会过程中失职，造成市镇会蒙受损失。

根据诉方立场，刘程强等人聘用工人党支持者侯文芳和丈夫卢仲明（已故）分别担任市镇会总经理和秘书，却又委任这对夫妻所成立的FMSS为市镇会管理代理公司，并在付款机制方面出现严重疏漏，同时没有监管FMSS的工作表现。

五司同意，他们明知侯文芳与卢仲明会是受益人，却准许两人有份签批市镇会付给FMSS的款项，并且允许不当的付款机制持续存在，这是他们的失责，必须对此做出赔偿。不过，付款机制的疏漏到底对市镇会造成多少损失，这方面的举证责任落在诉方身上。

另外，五司也裁定，身为市镇会主席的林瑞莲在选择维修蓄水泵公司时，决定不与收费较便宜的服务商续约，是林瑞莲的失责，她须为此负起赔偿责任。

赔偿金额须另外审理

这起案件随着时间推移，选区发生变化，加上当事人众多，案情盘根错节。五司谕令诉辨双方在21天内提呈书面陈词，针对答辩人应为其失责行为，对AHTC和2020年大选后成立的盛港市镇会（取代白沙—榜鹅市镇会）做出哪些赔偿阐明立场，再由上诉庭进一步定夺。具体赔偿金额会在下一阶段的审讯交由法庭审理。

如果林瑞莲、毕丹星无法付还赔偿金，将面对破产和丧失议员资格的后果。

国家发展部昨晚发媒体声明，对于林瑞莲及某些AHTC理事与雇员被裁定在支付超过2300万元给FMSS一事上有失诚信表示关切。林瑞莲、毕丹星与刘程强则在专为市镇会诉讼案而设的博客上发文说，上诉庭裁定他们在委任管理代理公司一事上出于善意，他们对此感到欣慰。