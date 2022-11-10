网安公司：环比猛增五成 今年第二季电商钓鱼诈骗案逾1万7000起

网络购物节“双十一”近在咫尺，网络安全公司的最新数据显示，今年第二季度针对我国电子商务的钓鱼诈骗攻击超过1万7000起，比第一季度的1万2000多起猛增约五成。

网络安全公司卡巴斯基（Kaspersky）东南亚区总经理姚祥忠接受《联合早报》访问时透露，公司今年第一季度发现1万2185起针对我国电子商务的钓鱼诈骗攻击，这个数字在第二季度上升至1万7800起左右。