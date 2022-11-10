ScamShield功能提升研究中 让用户更易举报潜在骗局

电信公司在今年10月底起已落实移动网络短信防诈过滤系统，但本地防诈骗手机应用ScamShield仍是一道有用的防线，以屏蔽诈骗短信和电话。

共同开发该应用的全国罪案防范理事会和政府开源科技部也正在研究如何提升该应用的功能，例如让用户更能够容易举报潜在诈骗。

内政部长兼律政部长尚穆根星期二（11月8日）以书面答复杨厝港区议员叶汉荣的国会询问时透露，截至2022年10月，约650万条短信被用户标记为潜在骗案，约有1万2900个被用来诈骗的电话号码被ScamShield列入黑名单并屏蔽。