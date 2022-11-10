会计职能（整合）法案三读通过 为更好支持会计行业转型 三方明年4月1日将合并

在过去10年，会计行业已经从簿记和审计发展到涵盖其他角色，如公司治理、破产和商业咨询服务。一些新兴趋势的出现，例如可持续发展将推动这个行业进一步发展。为了更好的支持行业转型，会计与企业管制局（ACRA）、新加坡会计发展局（SAC），以及会计标准理事会（ASC）将合并。

合并计划是在去年7月首次宣布，合并后将沿用会计与企业管制局的名称。有关法案通过后，合并将在明年4月1日生效。