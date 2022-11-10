新工大学生 助回教妇协 办线上活动

因冠病疫情期间无法做面对面的辅导，新加披回教妇女协会不得不暂停服务。

新加坡理工大学学生伸出援手，为他们设计了一套网上流程，让约4万名会员能够在线上参加活动。

国家福利理事会星期二（11月8日）与新加坡理工大学、南洋理工学院和新加坡理工学院在非盈利组织转型展示会上分别签署了三份谅解备忘录，期望通过各方的合作与创新，促进非盈利组织的可持续转型。

蔡瑞隆：助非盈利组织在多方面提高效率

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆见证备忘录的签署仪式，他致辞时指出，这些学府将分别提供包括机械自动化、数码营销、数据分析等专业技术，并通过合作与创新，协助非盈利组织在服务、流程和数据上提高效率。

2020年，新加披回教妇女协会因疫情肆虐而被迫停止面对面的社会服务。

幸而，在新工大社区领导和社会创新中心（CLASIC）的技术支持下，协会成功通过网络继续进行一些主要服务，比如家庭辅导、婚姻教育工作坊等。

回教妇女协会发言人图米娜（Tuminah Sapawi）说：“新工大的技术支持帮助我们简化了工作流程，会员表示他们能随时到网页登录和咨询，过程十分方便，更多社区内的弱势家庭也可及时地获得帮助。”

目前，回教妇女协会的创新与合作项目主要由新工大社区领导和社会创新中心的学生负责，这些学生大多来自保健及社会科学系、工程系，以及信息通讯科技系。

另外，新工大的全国职场学习中心（NACE@SIT）也为新加坡回教研究会的福利机构开发了职员终身学习职业培训项目，以提高职员的工作能力和竞争力。

新工大发言人指出，每个项目平均须要约半年到一年的时间来试验和运行，期间每周一次会进行沟通和协调。

期望机器人Pepper 减轻社服人手负担

此次的展示会还出现了一个特别来宾，机器人“Pepper”。Pepper不仅在现场表演舞蹈，还通过丰富有趣的表情和语音跟人们交流。

Pepper也作为首届展览会的一个目标，期望未来社会服务机构能用它来跟老人与小孩进行社交或教育，以减低人力资源的消耗，达到可持续转型。