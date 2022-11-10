慈母百衲被 缝出三春晖

黄秀珍到布庄购买布头布尾，拿起针线自学缝制百衲被，花了半年的时间完成了第一个作品，作为女儿的嫁妆。

虽然儿时常在母亲缝制百衲被时充当小助手，但长大后忙碌的生活让她再也无暇触碰百衲被。40多年后，她重拾儿时回忆，为儿孙自学缝制百衲被。

黄秀珍（60岁，退休者）在2016年已半退休，利用工余时间，亲手为隔年要出嫁的女儿缝制百衲被作为嫁妆。

她说：“我从小看着母亲缝百衲被，一直想学但没有时间，我想在女儿出嫁前，为她亲手缝制百衲被，也借机学习自己感兴趣的事。”

于是，黄秀珍到布庄购买布头布尾，拿起针线自学缝制百衲被。为避免浪费布料，她先用旧报纸练习，练了一个多月后才开始缝制。

“我刚开始缝制不太顺利，因为配色选不好，总是缝了又拆，遇到瓶颈时上网看一些教学视频，或者直接到布庄请教裁缝师，好在他们都乐意分享。”

黄秀珍就这样一针一线学习，花了半年的时间完成第一个作品，当做女儿的嫁妆。“我女儿说不舍得用，把那张百衲被保存起来，要待她的女儿出嫁时给她作嫁妆。”

黄秀珍现在缝被的手法已更加熟练，常制作百衲被给亲朋戚友。她今年还根据孙儿喜欢的颜色，用碎布拼成圣诞树的图案作为圣诞礼物，设计颇有巧思。

“我认为退休生活就应该做自己感兴趣的事。在缝制百衲被时，我能够好好静下心来放松，享受属于自己的独处时间。”

百衲被有“纳百家之福，保长命百岁”之意，黄秀珍也希望借由百衲被传达心意和祝福，同时也可给儿孙留作纪念。