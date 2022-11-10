独困电梯逾10分钟 八岁男童哭喊救命

八岁男童独自受困电梯内，情急下哭喊“救命”，吓得邻居纷纷冲出来探个究竟，并协助拨电求救。

这起事故发生在星期三（11月9日）下午3时许，地点在兀兰13街第155座组屋，发生故障的是B座电梯。

《新明日报》星期三收到读者通报及事发时的视频，画面可见一名男童被困在电梯里无法出来，他手里抱着一粒篮球，神情慌张、泪眼汪汪，不到几秒钟，电梯就往上升，男童则向在电梯外的民众挥手、比“赞”，示意自己无碍。

记者下午5时许走访组屋时，发现B座电梯已恢复运作。

记者辗转找到受困男童林俊瑜（八岁，学生），在得到父母的同意后，他受访指星期三放学回家后，打算到附近打篮球，岂料搭乘电梯下楼时，电梯门却出现故障。

“我来到一楼，电梯门却迟迟不开，我发现不对劲，就按了求救铃，也按了各个楼层的按钮。电梯上上下下八次，但门就是打不开，我害怕和紧张，情急下喊救命。”

不少邻居听到了男童的求救声，吓得冲出来探个究竟，事后纷纷拨电给当局求助。

邻居雅希丽亚（11岁，学生）说：“我和哥哥都尝试帮他从外面按电梯按钮，也打电话给当局。我甚至追着他的电梯上下楼，所幸最后电梯来到10楼时，门缓缓打开。”

被困了逾10分钟的林俊瑜，还没等到门打开完，已迅速从门缝中侧身而出，才成功脱困。

完整报道，请翻阅2022年11月10日的《新明日报》。