早前涉强奸判无罪 老医生给10病患乱开药停牌20月

之前涉强奸获判无罪，七旬老医生黄中武近期又涉案，承认乱开药方，过量出售咳嗽药水等药物，还解释说让病患满足药瘾，就能好好工作，日后迟早脱瘾，找他比起找芽笼毒贩更好。对此，大法官梅达顺表示，说法令人震惊。

71岁的黄中武在勿洛北2道第418座组屋楼下经营“黄氏西药房”诊所超过40年。《新明日报》日前报道，他曾涉嫌于诊所内非礼强奸一名女大生，然而经由审讯及上诉后，最终所有罪名不成立。

医理会不满上诉 求吊牌30至36月

不过，医理会日前以20项罪名提控黄中武，指他乱开咳嗽药水及其他药物给10名病患，提供的剂量超出标准，并且没有准确记下相关医疗记录。

黄中武认罪后，纪律审裁庭判他吊牌20个月。

医理会不满刑罚，提出上诉，案件星期四（11月10日）上午在三司特别庭审理。

代表医理会的律师表示，医理会认为刑罚太轻，应该判黄中武吊牌30至36个月。

律师揭露，10名病患中，有至少五人对药物上瘾，但他却继续卖药给他们。

大法官梅达顺指出，他查阅案件记录，发现黄中武的解释令人震惊。黄中武说，他之所以没有把病患交给专科医生或戒毒所，是因为他认为“戒毒”没有用，而他“有办法治疗”他们。黄中武认为，只要满足病患的药瘾，他们就能好好工作，不再为经济上的压力烦恼，迟早能摆脱药瘾。

另外，黄中武也曾表示，病患找他开药，比起找芽笼毒贩更好。

完整报道，请翻阅2022年11月10日的《新明日报》。