全球大裁员 脸书母公司Meta本地辞退至少数十人

根据被裁退员工在Linkedin上的贴文推算，被裁退者涵盖人事、技术、营销等部门，工作证件持有者和本地人都有，当中不乏为Meta服务超过五年的雇员。

脸书母公司Meta全球大裁员，设在本地的亚太总部无法幸免，但具体裁员人数不详。根据职场社交媒体平台Linkedin上的贴文估计，在本地被裁者至少有数十人。

裁员消息通过电邮发出

裁员通知星期四（11月10日）上午通过电邮发出。根据《联合早报》掌握到的电邮内容，被裁退的员工即日起就停止在Meta工作，但他们会继续领薪一直到受雇的最后一天。

通知书也说，通过电邮发布裁员的消息并不理想，但公司考虑其他选项之后，还是觉得因为裁员人数众多，让受影响者尽快接获通知要比等待好几个小时或几天来得理想。

《联合早报》向Meta查询裁员具体人数以及遣散配套的细节，但对方除了提供Meta总裁扎克伯格写给职员的博文之外，不愿意透露更多信息。

根据被裁退员工在Linkedin上的贴文推算，被裁退者至少有数十人，涵盖人事、技术、营销等部门，工作证件持有者和本地人都有。被裁退者当中也不乏为Meta服务超过五年的雇员。

Meta在全球裁退超过1万1000人，占员工总数的13%。

至于被裁员工的遣散配套，扎克伯格在博文中公布，在美国被裁退的雇员将获得相当于16个星期底薪的遣散费，公司也按工作年资每年额外支付两个星期工资，同时把剩余带薪假折现。其他补偿包括六个月医疗保险与定于11月15日授予的公司股票。不过这个配套会根据雇员所在国家法律而有所调整。

一名不愿透露姓名的被裁员工告诉本报，她获得的遣散配套是一个总数，电邮中没有分列底薪、额外工资与折现的项目，但她对这个配套感到满意。Meta也为被裁员工提供为期三个月的转业计划配套，帮助他们寻找新的工作。

她也说：“被裁退员工情绪大多很稳定，离开的和留下的都互相帮助，非常感人。我自己就接到许多问候，公司内外的都有，大家都挺有同理心的。”

以员工在Linkedin的互动为例，许多留下的Meta员工为被裁退的同僚写推荐，具招聘意愿的企业也留言与这些员工接触。据悉，一部分被裁员工已经获得口头聘约。

Meta在本地未设工会。根据人力部网站上的《劳资政冗员管理和负责任裁员指导原则》，当局强烈呼吁雇主按服务年资付予员工赔偿，每服务一年，可获赔偿两个星期至一个月的薪金。

由于全球经济不明朗，今年陆续有跨国科技公司裁员或缩减人力，包括冬海集团旗下电商平台虾皮（Shopee）、送餐平台foodpanda，以及在今年10月重组东南亚编采团队的雅虎。