加入西北善心100俱乐部 连续10年捐助贫户 装修商夫妇获表扬

有钱出钱、有力出力，只要做得到，装修商夫妇杨锦树（56岁）和辛丽丽（50岁）都会全力以赴帮忙贫困人们。

杨锦树夫妇出身贫苦家庭，能体会困境中人的无助。夫妇俩白手起家后，热心参加慈善活动。他们经常给居民委员会捐款，帮助一些家境不好的居民；在加入西北善心100俱乐部后，乐善好施的他们更是每月捐款，援助生活有困难的西北区居民。

辛丽丽说：“只要看到其他人也能三餐温饱，脸上有微笑，就心满意足了。”除了自己慷慨解囊，夫妇俩也积极鼓励朋友共襄义举，加入西北善心100俱乐部，为有需要的人伸出援手。

西北善心100俱乐部星期四晚主办晚宴，表扬多年来持续给俱乐部捐款的善心人士，包括杨锦树和辛丽丽在内，有67名连续捐款五年的会员和35名连续捐款10年的会员获得表扬。晚宴主宾卫生部长王乙康受邀颁发表扬奖状。

西北善心100俱乐部于2008年由时任西北市长张俰宾博士和西北区志愿者创立，目前有520名个人会员和180个企业与机构会员。会员每月捐出至少100元，透过西北食品援助基金，帮助有需要的西北区居民。自成立以来，俱乐部已筹集超过1100万元，受益居民超过10万个，包括长者、低收入家庭，以及遭裁员行动或健康等原因影响的家庭。

西北市长任梓铭致辞时说，全球通货膨胀和生活费上涨的压力将影响更多居民，西北社区理事会正研究调整西北善心100俱乐部的角色，以帮助更多居民。他呼吁会员们继续支持俱乐部，并且招募更多会员来扩大援助网络。