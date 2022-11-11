编导舞台剧 为父寻自信

发现父亲患上轻度失智症，邱子睿决定回国照顾父亲。为了让父亲尽量保持活跃的生活，她鼓励他像往常那样每天写书法和阅读报纸，也经常和他一起聊新闻时事。

为了照顾患有失智症的父亲，剧场工作者邱子睿放下在英国的事业回到新加坡，积极鼓励父亲保持爱好，尽量维持活跃的生活。

邱子睿（36岁）婚后不久便到英国攻读硕士课程和参与剧场工作。她2017年底回国时，发现患有心脏病的父亲（现年71岁）已半年没到医院复诊，而且较健忘，有时还分不清白天黑夜。她带父亲去看医生后，证实他患上了轻度失智症。

从小与父亲亲近，加上母亲已过世多年，邱子睿于是决定回国，承担起照看父亲的责任。为了让父亲尽量保持活跃的生活，她鼓励他像往常那样每天写书法和阅读报纸，也经常和他一起聊新闻时事。

通过文艺提升父亲生活素质

“尽管父亲现在的生活看似每天都一样，但我认为最重要的是让他有更多的自主权、尊重他的意愿，让他能过得精彩。我希望通过艺术和文化帮助父亲调整心态和生活方式，提升他的生活素质，让他继续有尊严地生活。”

邱子睿也是艺术团体“展能有道”的创办人。为了让热爱艺术的父亲能再度站上舞台表演，她2019年为社会企业赋智亚洲举办的“赋智生活节”自编自导了一出舞台剧，由她和父亲携手演出，讲述两人如何共同面对失智症、与之共处的故事。

她说：“我们那年还在几所学府表演这个舞台剧，无奈巡演计划后来被冠病疫情打乱。我非常期待能够再有机会和父亲一起表演。在台上表演不仅可以帮助父亲找回自信，也为他带来很多欢乐。”

下来，邱子睿希望能借助她的剧场经验，为日间护理中心等机构所照顾的年长者策划可让他们受益的文化活动。